Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья впервые выполнят нормативы ГТО

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья выполнят нормативы ГТО/Фото с официального сайта ВФСК «ГТО»

Открытый фестиваль ВФСК "ГТО" среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пройдет в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 18 ноября с 9 до 13 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, участниками первого фестиваля станут около 100 спортсменов с нарушениями зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата. В их числе не только тюменцы, но и гости из Тобольска, Екатеринбурга и других городов.

Атлеты будут выполнять нормативы по бегу на 60, 100 м, 2 км, подтягивание, отжимание, наклон, прыжки в длину с места, поднимание туловища.

По итогам фестиваля пройдет награждение спортсменов в каждой возрастной группе. Всем участникам, выполнившим нормативы ГТО по утвержденным правилам, будут вручены знаки отличия.