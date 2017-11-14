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Тюменский бизнес-омбудсмен отметила важность наставничества

16:05 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ombudsmanbiz72.ru

Эффективные механизмы обучения начинающих предпринимателей созданы и действуют в регионе. Об этом заявила уполномоченная по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, выступая на первом открытом конгрессе наставников в Тюмени.

"Я сама двадцать пять лет занималась бизнесом, и поэтому понимаю, что наставничество - очень важное и нужное дело. Молодым людям очень часто не хватает доброго совета и помощи. Официальный или неофициальный наставник есть, наверное, у каждого человека. Это первый учитель, старший товарищ на работе. Неформально институт наставничества существует всегда", - отметила Лариса Невидайло в ходе дискуссионной панели на тему "Пути возрождения института наставничества на предприятиях и в организациях России".

По мнению Ларисы Невидайло, благодаря наставничеству тюменский частный бизнес вырастил очень много хороших управленцев, которые впоследствии открыли собственное дело. Большое значение в процессе подготовки бизнес-кадров имеют образовательные программы, отметила она.

"Общественные объединения предпринимателей "Деловая Россия" и "Ассоциация гостеприимства Тюменской области" проводят множество обучающих семинаров для начинающих бизнесменов. Это тоже наставничество", - сообщила Лариса Невидайло.

Отметим, что уполномоченная по защите прав предпринимателей по Тюменской области охотно консультирует начинающих бизнесменов и щедро делится с ними собственным деловым опытом.

"В Тюменской области хорошо налажено взаимодействие органов власти, общественных организаций и предпринимательского сообщества. На пятом тюменском общероссийском форуме "День знаний для предпринимателей" мы поделились своим опытом с другими регионами. Наставничество может стать одним из наиболее эффективных инструментов повышения качества управления и стимулирования предпринимательства в России, потому что обеспечит преемственность передачи знаний и навыков, необходимых для развития различных отраслей нашей экономики", - подчеркнула Лариса Невидайло.

Напомним, в первом открытом конгрессе наставников России, который проходит в Тюмени при поддержке регионального правительства, принимают участие представители представители органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества. В программе конгресса - обсуждение главных проблем наставничества на предприятиях России и путей их решения, изучение лучших практик наставничества, тренинги и мастер-классы.

Евгений Бабенко

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Теги: предприниматели , наставники , конгресс наставников России , Лариса Невидайло

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