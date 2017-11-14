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На конкурс "Тюменская марка" заявилось рекордное количество участников

16:27 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Тюменская марка" - это один из инструментов развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Наш малый и средний бизнес можно развивать разными способами, в том числе и популяризируя его среди населения, - пояснил он. - Ведь, если население будет отдавать приоритет при выборе товара тюменским продуктам, то это будет способствовать развитию наших предпринимателей, развитию экономики региона".

Сергей Толстых сообщил, что "Тюменская марка" 2017 года собрала участников на 30% больше, чем год назад.

"В прошлом году у нас было около 65 участников, - сообщил он. - Причем взяли всех заявившихся. Отсеяли несколько компаний по формальным признакам".

В этом году заявок было 128. Отобрали 100 компаний, сообщила организатор конкурса, генеральный директор ООО "Академия лидерства и бизнеса" Юлия Васильева.

"Согласно положению, в конкурсе может участвовать 100 предприятий. При прочих равных условиях отбирали по времени сдачи заявок", – пояснила она. Среди этих ста участников, по данным организаторов, много новичков – 80 предприятий малого и среднего бизнеса впервые поборются за почетный знак "Тюменская марка", который, по словам Юлии Васильевой, дает определенные преференции при работе с федеральными сетями, вызывает больше доверия при работе с партнерами по всей России. Конкурс проходит в 15 раз и за эти годы более 200 тюменских предприятий малого и среднего бизнеса были удостоены знака "Тюменская марка".

"Предприятия дорожат логотипом "Тюменская марка", - подтвердил Сергей Толстых. - Мы приняли решение увеличить возможность использования логотипа до трех лет. Это говорит о востребованности конкурса".

Сотня лучших предприятий малого и среднего бизнеса в этом году будет бороться за престижный знак "Тюменская марка" в девяти номинациях.

"Семь из них традиционные, - сообщила организатор конкурса Юлия Васильева, - строительство, общепит, производство, производство пищевых продуктов, туризм, бытовые услуги и социально-культурная сфера. И две номинации новые: бизнес для бизнеса, которая стала одной из самых многочисленных, и молодежное предпринимательство".

Благодаря обратной связи от участников прошлых лет, представителей власти и жителей города конкурс-2017, по словам Юлии Васильевой, заметно изменился. Начали работу народные эксперты, обновлена система голосования, обновился общий фирменный стиль.

"Это конкурс и у всех участников должны быть одинаково равные условия, - пояснила Васильева. - На выставке у каждого участника будут одинаковые стойки, телевизор, стол, информационный материал и возможность общаться с посетителями". Представитель компании-участника, согласно новой концепции, ответит на все вопросы посетителей, расскажет о своей компании и работе и покажет свой продукт – на фотографии или на мониторе. Это как участник решит сам.

Фото ИА "Тюменская линия"

Реальными на этой выставке будут только пельмени и гамбургеры, чемпионат по поеданию которых организаторы считают одним из гвоздей развлекательной части этого масштабного мероприятия. Также в этой части конкурса мастер-классы по скандинавской ходьбе, по самомассажу, по быстрому рисованию. А пока горожане будут веселиться на площади у технопарка, для его участников-предпринимателей предусмотрена обширная деловая программа – встреча с главой администрации Тюмени Александром Моором, круглые столы по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса, по применению современных технологий на его предприятиях.

Конкурс "Тюменская марка" 2017 пройдет 18-19 ноября в Западно-Сибирском инновационном центре (Тюменский технопарк).

Борис Олейник

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Теги: конкурс , Тюменская марка

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