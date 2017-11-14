Тюменцев приглашают на фотоконкурс Best of Russia 2017

mkrf.ru

О начале приема работ для участия в юбилейном, десятом, проекте Best of Russia объявил центр современного искусства "Винзавод". Организаторы решили сократить количество номинаций до одной, оставив только "Люди. События. Повседневная жизнь" и отказавшись от трех остальных: "Природа", "Архитектура", "Стиль".

Специальная тема юбилейного Best of Russia — "Юбилеи". Авторам предлагается присылать фотографии с празднования юбилеев жителей России, вузов или годовщин свадеб. Прием фотографий продолжится до 17 декабря 2017 года. Требований к фотографиям участников всего два: во-первых, снимки должны быть сделаны на территории России, а во-вторых, они должны быть созданы в промежуток с 1 сентября 2016 года по 17 декабря 2017 года.

Помимо выбора победителей десятого Best of Russia, жюри предстоит выбрать 100 лучших снимков за всю 10-летнюю историю проекта. Коллекция избранных снимков будет представлена на выставке весной 2018 года, сообщается на сайте министерства культуры России.

Регистрация участников здесь.

mkrf.ru