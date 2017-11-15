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Тюменская компания разработала лучший сувенир в России

13:20 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Михаил Михайлов. Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области

Гран-при III Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" завоевала тюменская компания "Легенды Сибири". 

По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области участие в нем приняли более 1 тыс. 500 сувениров из 59 регионов России. "Легенды Сибири" удостоена главного приза номинации "Идея сувенира" за магнит с каплей нефти. Эксперты по достоинству оценили использование для основы магнита натуральной кожи, с размещенной на ней каплей нефти, упаковку сувенира, его четкую привязку к региону и популярность. 

"Мы попали в финал конкурса, победив на его региональном этапе, который прошел в Екатеринбурге в апреле этого года, – отметил директор компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов. – В региональном этапе было заявлено 405 сувениров со всего Уральского федерального округа".

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Теги: сувениры , Легенды Сибири , туризм

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