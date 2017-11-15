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В ТюмГУ стартовала регистрация участников по направлению "Нефтегазовое дело"

13:42 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.filialpskovgu.ru

Стартовала регистрация участников на первую профессиональную олимпиаду студентов "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело" в Тюменском государственном университете. Прием заявок продлится до 5 декабря.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей и "Деловой Россией" совместно с десятью вузами, в числе которых ТюмГУ.

Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов. Но испытать себя может любой желающий — ограничений нет. Участие в олимпиаде бесплатное.

Отборочный этап олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" пройдет в начале декабря. Чтобы понять, какая будет структура олимпиадных состязаний отборочного этапа, желающим поучаствовать предлагают решить демонстрационный вариант.  В нем представлен аналогичный формат заданий и дается такое же время на выполнение — 2 часа. Приступить к решению заданий отборочного этапа можно будет в любой момент с 1 по 10 декабря.

Подать заявку на участие и пройти демонстрационный вариант задания можно на официальном сайте олимпиады в разделе "Нефтегазовое дело".

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Теги: олимпиада , студенты , ТюмГУ

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