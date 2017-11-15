Ветераны станут героями фильмов

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Военно-патриотический конкурс "Портреты Победы" стартует в Тюмени. Это первый городской конкурс видеороликов о ветеранах – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Нужно самостоятельно либо коллективно сделать съемку видеофильмов, роликов в формате интервью с ветеранами войны и труда.

Тюменцы не только узнают о подвигах своих земляков и интересные факты военных лет. У каждого ветерана своя история жизни, жизни насыщенной, славной, боевой, непростой, счастливой. Будет интересно послушать и посмотреть истории их судеб.

А вот в роли сценаристов, операторов и режиссеров предлагается себя попробовать представителям молодого поколения – учащимся общеобразовательных школ, колледжей, вузов города.

Заявки на участие и отснятые видеоматериалы необходимо отправить в оргкомитет конкурса до 20 декабря – atimerbaev@bk.ru, 89129989952. Имена авторов лучших роликов будут известны 25 декабря на торжественной церемонии закрытия конкурса "Портреты Победы". Лучшие работы будут награждены дипломами и ценными призами.

Короткометражные фильмы о ветеранах войны станут архивными материалами и пополнят фонд городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. В дальнейшем ролики будут демонстрироваться на классных часах и уроках истории, мужества в образовательных учреждениях.

Организаторами выступают автономная некоммерческая организация "Вдохновение", Молодежная администрация города Тюмени при поддержке Тюменского городского совета ветеранов войны и труда и департамента по спорту и молодежной политике, департамента образования администрации города Тюмени.