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Тюменские дети назвали рабочих супергероями

15:43 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские дети рассказали про современных супергероев/tci72.ru

Видеоролик "Люди рабочих профессий глазами детей" появился в Интернете в Тюмени накануне проведения регионального чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018.  

Видео посвящено людям, которые создают наше настоящее и будущее своими руками, и снято в рамках проекта "Ядоверяю".

"Вся трогательность заключается в том, что об этих специалистах рассказывают дети. Они видят наш мир совершенно иначе. Для детей важны эмоции, сравнения и честность. Поэтому они называют супергероями, казалось бы, обычных людей – и объясняют, почему им так кажется", – рассказала команда сценаристов.

В Тюменской области в последние годы значительно увеличился интерес к рабочим специальностям. Конкурс на эти профессии стабильно растет и сейчас составляет от пяти до девяти человек на место. По данным 2016 года, в ссузах региона обучаются 35 тыс. человек, это на 4 тыс. больше, чем в 2014 году.

4-8 декабря в Тюмени пройдет открытый региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018, в котором участники будут соревноваться по 34 компетенциям.

В ролике можно увидеть работу некоторых профессий, которые будут представлены в чемпионате WorldSkills – пекаря, плотника, сварщика и других.

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Теги: я доверяю , рабочие профессии , WorldSkills Russia

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