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Акция "Спасибо, мама" стартовала в Тюмени

17:10 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Спасибо, мама" стартовала в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Акция "Спасибо, мама" стартовала в Тюмени 15 ноября в преддверии Всероссийского Дня матери. Поздравления со словами благодарности тюменцы записали в видеороликах в цветочной фотозоне, которую организаторы разместили в ТЦ "Гудвин". 

Акция проходит в рамках проекта "Я доверяю". Видеообращения к мамам ежедневно будут транслироваться в группе "Моя Тюмень" в соцсети "Одноклассники". Каждый день с 18 до 21 часа в "Гудвине" тюменцы могут записать видео для мамы. Записи поздравители получат в фирменной обложке проекта на электронную почту. По итогам будет создан общий видеоролик, в который войдут самые трогательные поздравления. Проект продлится до 26 ноября включительно. 

Как рассказала посетительница торгового центра Марина Карач, она обязательно поздравит маму лично с праздником, но видеопоздравление ей будет особенно приятно увидеть.  "Отличная идея. Каждая дочь и сын хотят поблагодарить свою маму за то, что они воспитали и вырастили, за тепло и заботу. Я не смогла остаться равнодушной", - призналась она.

Акция "Спасибо, мама" стартовала в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Участницей акции стала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова. Она поздравила свою маму с наступающим праздником первой. "Акция "Спасибо, мама" проводится впервые. До этого мы запускали другие акции, в которых тюменцы говорили слова благодарности людям разных профессий. Это мероприятие мы посвятили самому важному человеку в жизни каждого из нас – нашим мамам", - считает Ирина Широкова. Она также отметила, что тюменская молодежь активно принимает участие в подобных инициативах.

"Я желаю маме всего хорошего. Хочу сказать спасибо, что она меня родила, вырастила и воспитала", - сказала автор видеооткрытки, тюменка Елена Манжеева.

Отметим, что любой желающий может выложить поздравление в социальных сетях с хэштегом #спасибомама и стать участником проекта. 

Ирина Ромашкина

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Теги: ТЦ Гудвин , поздравление , акция

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