Счет "Победа" поможет тюменским ветеранам

Счет «Победа» поможет тюменским ветеранам. Фото: www.phototyumen.ru

443 тыс. 590 рублей для оказания помощи 27 нуждающимся ветеранам распределили на очередном заседании комиссии по расходованию средств, поступивших на счет "Победа".

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, больше всего заявок было подано на приобретение холодильников, электрических плит и стиральных машин, которые вышли из строя из-за длительного срока эксплуатации. Также ветераны обратились за помощью на приобретение зимней одежды и обуви, телевизоров, дивана, пылесоса и кухонного гарнитура. Были выделены средства на восстановление памятника ветерану Великой Отечественной войны. Комиссия приняла решение оказать материальную помощь всем обратившимся заявителям.

Кроме того, в октябре отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов продолжили добрую традицию поздравления ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 25 человек, с 90-летием – 32 ветерана, с 95-летием – шесть юбиляров.

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям с просьбой перечислить на благотворительный счет "Победа" свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!

Реквизиты благотворительного счета "Победа":

ПОЛУЧАТЕЛЬ - Тюменский городской совет ветеранов войны и труда.

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810267100036222

Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.