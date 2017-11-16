Счет "Победа" поможет тюменским ветеранам
Счет «Победа» поможет тюменским ветеранам. Фото: www.phototyumen.ru
443 тыс. 590 рублей для оказания помощи 27 нуждающимся ветеранам распределили на очередном заседании комиссии по расходованию средств, поступивших на счет "Победа".
Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, больше всего заявок было подано на приобретение холодильников, электрических плит и стиральных машин, которые вышли из строя из-за длительного срока эксплуатации. Также ветераны обратились за помощью на приобретение зимней одежды и обуви, телевизоров, дивана, пылесоса и кухонного гарнитура. Были выделены средства на восстановление памятника ветерану Великой Отечественной войны. Комиссия приняла решение оказать материальную помощь всем обратившимся заявителям.
Кроме того, в октябре отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов продолжили добрую традицию поздравления ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 25 человек, с 90-летием – 32 ветерана, с 95-летием – шесть юбиляров.
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям с просьбой перечислить на благотворительный счет "Победа" свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета "Победа":
ПОЛУЧАТЕЛЬ - Тюменский городской совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с № 40703810267100036222
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.
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