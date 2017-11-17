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Фестиваль-конкурс "Адмиралтейская звезда" определил лучших танцоров

16:53 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Международный хореографический фестиваль-конкурс "Танец как жизнь" в рамках творческого проекта "Адмиралтейская звезда" прошел в Тюмени в Доме культуры и творчества "Торфяник".

На фестивале члены жюри, среди которых народная артистка России Наталья Чеховская и народный артист России Альберт Галичанин, провели ряд совместных мастер-классов, а также сделали предварительный отбор детей на обучение в Академию танца Бориса Эйфмана, которая находится в Санкт-Петербурге.

Ребята, прошедшие отбор в академию, отправятся в Санкт-Петербург, пройдут вступительные экзамены и поступят на бюджетное обучение с бесплатным проживанием в интернате при учебном заведении. По окончании академии все выпускники получат аттестат и диплом по специальности "Артист балета".

Поддержали членов жюри в проведении мастер-классов и другие участники судейского сообщества. Так, например, педагог и ведущий балетмейстер Новосибирска Андрей Степанов провел мастер-класс под названием "Русский танец в современной хореографии". Членом жюри в номинации "Театр мод" выступила член союза дизайнеров России Анжелика Белозерова.

Всего в фестивале-конкурсе приняли участие 40 коллективов и 20 солистов. Гран-при конкурса завоевал Тюменский хореографический ансамбль народного танца "Юность Сибири", коллектив получил возможность принять участие в финале проекта, который пройдет в Сочи в июле 2018 года под названием "Море не знает границ".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: танцы , конкурс , культура

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