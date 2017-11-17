На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей/правительство.янао.рф

Последние в 2017 году продуктовые ярмарки тюменских сельхозпроизводителей пройдут в Надыме и Тарко-Сале 17 и 18 ноября.

Этой осенью тюменцы провели на Ямале 17 ярмарок, реализовав жителям округа 200 тонн продукции. В ассортименте – овощи, молочная продукция, сливочное и растительное масло, сыры, а также мясо – говядина, свинина, баранина, конина, птица, мясные полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и мясные деликатесы, консервы. В рыбном ассортименте – соленая, копченая, вяленая продукция, пресервы. На сладкое – мед, чай и варенье.

Традиционная выездная торговля проводится по утвержденному графику весной (с марта по май), осенью (с сентября по ноябрь) и охватывает восточную часть арктического региона по отработанной логистической схеме.

География продуктовых туров - Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале.

Выездные ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проходят на Ямале в рамках соглашения между арктическим регионом и правительством Тюменской области с 2015 года, сообщается на официальном сайте правительства Ямала.