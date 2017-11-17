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"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

16:42 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет выездной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги в Челябинске 17 ноября.

Подопечные Владислава Хромых встретятся с "Челметом".

Уральский клуб, набрав 27 очков, располагается на 22 месте таблицы. Рубиновцы находятся на 16 строчке, имея в своем активе 32 балла. При этом, у них перед челметовцами один матч в запасе. Поединком с тюменцами подопечные Алексея Тертышного начнут домашнюю серию из четырех встреч. В предыдущем матче в Нижнем Тагиле они уступили "Спутнику" - 1:3. Неважно стартовав в чемпионате, затем "Челмет" вышел на привычный для себя уровень результатов крепкого середняка. В последних десяти матчах команда одержала шесть побед. Список бомбардиров уральской дружины возглавляет нападающий Юрий Могильников, набравший 13 очков по системе "гол+пас" (4+9). Двенадцать баллов в активе Артёма Мелихова (6+6). Между тем, ни один игрок "Челмета" не может похвастать положительным показателем полезности. Так, у защитника Евгения Петрикова он равен десяти с минусом. Что касается вратарской линии, то последний рубеж "Челмета" в основном защищали Владислав Сухачёв и Кирилл Кузьмин, который принял участие в четырех ноябрьских матчах, напоминает пресс-служба тюменского клуба. 

В прошлом сезоне "Рубин" в Челябинске уступил – 2:3. Предыдущая победа тюменской команды в столице Южного Урала датируется 12 сентября 2014 года, когда сибиряки забросили одну шайбу – 1:0.

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Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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