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В "Ангажементе" представят спектакль-импровизацию

20:17 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

27 вариантов развития событий предложат в спектакле-игре "Иван-царевич и Серый волк", премьера которого состоится в молодежном театре "Ангажемент" 18 ноября в 10 часов.

С первых минут юный зритель станет участником сказки. Ребята выберут двух артистов – один из них сыграет Ивана-царевича, другой – Серого волка. Детей-участников поделят на две команды и вместе с актерами они поборются за свой выбор, преодолевая задания трех конкурсов.

Как отметил режиссер спектакля омич Ярослав Максименко, Ивана-царевича ждет масса перипетий. В спектакле дети трижды выберут ход развития событий, будут помогать прорываться сквозь дремучий лес, добывать оружие для главного героя, делать выбор за него.

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«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"
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Заговоры и даже подкуп, шутят артисты, невозможен. Дети – самый сложный и самый честный зритель: "Детей легко увлечь игрой, а вот удержать внимание не так легко. Если ребенку будет скучен спектакль – он тут же начнет свою игру на месте. Всю историю работают пять актеров. Два из них – главные герои. Они сами не знают, кого будут играть сегодня", - рассказал режиссер.

Иван-царевич: Ребята, к кому пойдем – к Соловью-разбойнику, Шамаханской царице или Черному ворону?

(Зрители наперебой выкрикивают свои варианты)

Иван-царевич: Так. Я же Иван-царевич все-таки! Мне решать, куда идти. Пойдем к черному ворону!

Дети в зале кричат: Нет! Идем к Шамаханской царице!

Автор оригинальной истории, молодой драматург Светлана Баженова написала шесть сцен, комбинируя которые можно по-разному складывать сюжетные линии. По словам Ярослава Максименко, таких вариантов – три в кубе. А учитывая, что актера на роль главного героя утверждают сами зрители, можно считать, что комбинаций 54.

"Я специально выбирал на роли Ивана и Волка абсолютно разных актеров. Они по-разному сыграют – и это будет совершенно новая сказка каждый раз", - считает режиссер.

Вместе с Иваном-царевичем и Серым волком ребята отправятся в сказочное путешествие, чтобы спасти Василису Премудрую от Змея Горыныча. По ходу спектакля ребята выбирают оружие для Ивана. Если выберут меч – герой отправится к Бабе-яге, если дубинку – к Кощею Бессмертному, если волшебную хворостинку – к Лешему.

"За кулисами стоит костюмер и артист, который тут же переодевает актера в его роль. Если они выбрали меч, значит, сегодня играет Баба-яга. А Кощея мы сегодня не увидим", - пояснил режиссер.

«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

На определенном отрезке Ивана и Серого волка вновь ждет развилка, на которой ребята определят, к кому идти – к Шамаханской царице, черному ворону или Соловью-разбойнику. Авторы постановки обратили внимание, что в истории сильна женская линия – чаще всего дети выбирают Бабу-ягу и Шамаханскую царицу.

"Очень интересный спектакль. На сцену не выбегала, но Ивану и волку хотелось помочь. Иван слишком сильно всего боялся, например, ходить по скалам", - сказала зрительница Алена Самойленко.

Иван-царевич и Серый волк стоят над обрывом.

Иван-царевич: Волк, я тут нашел хороший уступ. Я тут подожду, а ты иди пока Василису спасай!

Серый волк: Нет уж пошли!

Мальчик кричит свой комментарий из зала: Нет уж, нет-нет уж! Иди сам спасай Василису!

Режиссер рассказал, сцена, в которой Иван-царевич и Серый волк стоят над обрывом, пробираясь в логово к Змею Горынычу по стенке, - импровизация. Ее актерам продиктовал полный зал детей. Спонтанная находка привела зрителей всех возрастов в восторг. Импровизаций в спектакле множество – игра с детьми заставляет артистов реагировать.

«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

В постановке много фольклора: от многочисленных поговорок до русских народных песен, которые артисты поют вживую. Помимо репетиций при подготовке к спектаклю актеры занимаются с педагогом по вокалу. Музыка и песни оставили особое впечатление у взрослых зрителей.

"Отдельное спасибо режиссеру и авторам за музыку, которая была на протяжении всего спектакля. Это бальзам, отдушина – мы с дочкой Соней любим народные песни, а под занавес артисты пели нашу любимую "Порушка-Параня", которую мы часто поем дома", - рассказала Надежда Владимирова.

Художник спектакля Анна Долганева создала костюмы, которые и издалека, и вблизи выглядят как настоящие. Она объяснила, актерам приходится работать в близком контакте с детьми – врать нельзя даже в одежде: "Я считаю, что костюмы передают настроение артисту, он чувствует себя по-особенному. А силуэт и настроение прочитываются", - считает она.

Сценография проста, но использовать ее можно по-разному: подвешенные нити актеры завязывали разными способами, создавая дремучий лес, покои Шамаханской царицы, логово Змея Горыныча или просто качели для девиц.

«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

Зрители единодушно отметили, что спектакль смотрится на одном дыхании. Музыкант Александр Андрюшкин, консультант школы будущего "Культура" имени Михаила Казиника, пришел на генеральный прогон вместе с детьми. По его мнению, он будто вернулся в детство, попал в сказку.

"Органичное общение с залом, тонкий юмор, интересный спектакль – все получилось. Сказка ложь да в ней намек, как известно. На первый взгляд может показаться, что это история о путешествии в волшебные леса. Но это сказка о волшебной силе любви – даже Змей Горыныч стал хорошим в конце. А какой волшебный эффект был, когда Иван-царевич встретил Василису Премудрую – было ощущение единения в зале, которое артистам удалось передать зрителям. Когда это случилось, реакция детей была просто замечательной", - отметил музыкант.

«Иван-царевич и серый волк» сыграли в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

Ближайшие показы премьерного спектакля "Иван-царевич и Cерый волк" состоятся 18 и 19 ноября, начало в 12 часов. Как отмечают взрослые зрители, эта постановка всегда останется премьерной, ведь каждый раз артистам придется заново создавать игру.

Ирина Ромашкина

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Теги: спектакль , театр , театр «Ангажемент» , Ангажемент , Закулисье , дети
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