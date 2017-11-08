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Закулисье: Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне

18:24 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне. Фото ИА "Тюменская линия"

Две режиссерские работы "Мирандолина" и "Не все коту масленица" презентовал Владимир Орел в новом театральном сезоне осенью 2017 года.

Актер тюменского драматического театра, председатель Тюменского отделения союза театральных деятелей РФ Владимир Орел сам себя режиссером не считает. В этом он признался в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" о его режиссерских новинках.

- Обратила внимание, что оба спектакля даются в классической подаче. Почему не используете новые формы и возможности?

- Я за новые формы, но я этого делать не умею. Но и это не мое. Если не будет актерских работ. Тут хоть залейся водой и снегом засыпься – ничего не будет. Мне подсказывает художник. Я смотрел многие столичные и провинциальные театры. Что-то я беру. Но нигде я не видел эффектов.

- Если говорить о премьере "Не все коту масленица", почему взялись именно за Островского?

- Я люблю Островского и его язык. Мой первый спектакль по Островскому – это "Банкрот". "Не все коту масленица" - это этюд. Это легкая и остроумная комедия. Я не вижу большой сложности в постановке, она написана замечательным языком Островского и высмеивает пороки, которые не изжиты до сих пор.

Большую многолюдную вещь мне было бы, наверное, сложно потянуть. А здесь шесть человек на сцене заняты. Алексей Паненков придумал очень лаконичное оформление. Самое главное, я делал упор на хорошие актерские работы, поскольку я не режиссер, а актер. Я доволен всеми артистами. Теперь спектакль надо заигрывать, чтобы он встал на ноги. Он как ребенок, который начинает ходить: подкашивается то одна ножка, то другая. А потом со временем он растет и начинает ходить, бегать и так далее. Мне нравится, что у меня получаются хорошие актерские работы. Поскольку я сам актер, могу больше с этим подсказать.

- Это который спектакль по счету, который вы поставили в качестве режиссера?

- "Не все коту масленица" - это шестая постановка. Я начинал с "Провинциальных анекдотов" Вампилова. Потом были "Старомодная комедия" Арбузова, "Прошлым летом в Чулимске" Вампилова, "Банкрот" Островского. Возобновил в другой декорации спектакль "Мирандолина", но не могу сказать, что это мой спектакль. Это выдающаяся работа режиссера Владимира Егоровича Воробьева.

- Что дополнили в "Мирандолине"?

- Это был один из лучших спектаклей благодаря Воробьеву. Постановка не старилась десять лет – у нас были аншлаги. Я уверен, что спектакль зря сняли. Было бы продуктивней менять нас, актеров. Я всегда хотел его восстановить. Но для того нужно было найти самое главное – Мирандолину. И когда у нас появилась Эвелина Резепова, я понял, что это и есть Мирандолина. 

- То есть из-за нее вы решили ставить "Мирандолину"?

- Да. Если у вас нет Гамлета, то "Гамлета" ставить глупо. Она абсолютно другая, чем Татьяна Пестова. Я взял только молодых – абсолютно новое поколение. Хотел взять себя в параллель, но меня отговорили.

Хотели поработать с музыкальным рядом, но ничего не склеилось. Тогда поняли, что Владимир Егорович так сцементировал спектакль, что кардинально вмешиваться не надо. Мы шли по его лекалам. Я считаю, что я восстановил спектакль Воробьева, хотя это очень рискованный шаг. Одно дело, когда Воробьев делает, другое дело, когда ты артист, не обладающий таким богатейшим режиссерским опытом и талантом – я очень сильно рисковал.

- Песни – оригиналы Воробьева?

- Да. Ее почистил звукорежиссер Виктор Платонов для спектакля. Если отказываться от этой музыки, надо тогда делать новый спектакль. Умнее и лучше, чем Воробьев, я бы не сделал. Сегодня спектакль живет уже с молодыми артистами.

Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина

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Теги: Владимир Орел , спектакль , Тюменский драматический театр , театр «Ангажемент» , Закулисье
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