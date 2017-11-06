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Легкая комедия Владимира Орла высмеивает вечные пороки

16:00 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Легкая комедия Владимира Орла высмеяла вечные пороки общества. Фото ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Не все коту масленица" по одноименному произведению А. Островского в постановке режиссера Владимира Орла состоялась в молодежном театре "Ангажемент".

"Не все коту масленица" - это вторая постановка по А. Островскому, за которую взялся Владимир Орел. Он напомнил, что первым был "Банкрот". По словам режиссера, классическая комедия получилась легкая и остроумная.

"К сожалению, или к счастью, я не вижу особой сложности в постановке. Она простая и написана замечательным языком Островского, который высмеивает пороки, неизжитые до сих пор", - считает Владимир Орел.

Со сценографией помог художник "Ангажемента" Алексей Паненков, который не оставил ничего лишнего в постановке. Режиссер задействовал шесть актеров, главные роли отдал Алексею Шлямину и Ксеньи Кудрявцевой. Другая призма взгляда дает понять – в постановке все роли главные. Спектакль характерный, актерский, как и все работы Владимира Орла.

Премьеру спектакля "Не все коту масленица" показали в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"

"Если говорить откровенно, я не режиссер - это баловство. Есть опыт и я пробую, это всегда стресс, это мобилизует. Я сам актер, а потому все мои работы – актерские. В спектакле у меня все на месте. Не могу сказать, что сделал не правильное распределение или что я не доволен чьей-то работой", - сказал Владимир Орел.

Дополним, "Не все коту масленица" - это шестой спектакль режиссера Владимира Орла, проект тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ, который поставлен на средства муниципального гранта.

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Премьеру спектакля "Не все коту масленица" показали в "Ангажементе". Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

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Теги: Владимир Орел , спектакль , театр , Союз театральных деятелей России , театр «Ангажемент»

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