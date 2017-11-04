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В драмтеатре подняли тост за День народного единства

20:00 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Исповедь Сергею Скобелеву, портрет руки Дианы Быстрицкой, сцены из спектакля "Мирандолина" с Евгенией Казаковой - "Прогулки по Венеции" открыли Ночь искусств в Тюменском драматическом театре 4 ноября.

Артист драмтеатра Сергей Скобелев рассказал, что представление "Прогулки по Венеции" - своеобразный разогрев для публики, который артисты устроили перед премьерой новой постановки Владимира Орла. Зрители интерактив встретили тепло, было весело, а спектакль "Мирандолина", следовавший за "Прогулками", собрал аншлаг.

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Успех повторили в Ночь искусств 4 ноября. Билеты в драмтеатр зрители раскупили накануне, театралы спешили и просились хотя бы на венецианские прогулки. На втором этаже храма Мельпомены за ширмой гостей встречал падре, роль которого сыграл Сергей Скобелев.

"Как часто вы ходите в храм Мельпомены? Три раза были на этой неделе? Ходите к нам, ходите", - исповедовал падре юную театралку Дарью Осокину, кающуюся в частых посещениях театра.

"Исповедь была великолепна. Мне говорили самые искренние вещи, согревающие мою театральную душу. Я часто бываю в театре - наша труппа просто невероятная. Иной раз идешь со спектакля домой и понимаешь, что хочешь видеть его еще прямо сейчас", - призналась в любви театру Дарья.

Ее примеру последовали многие. Но в холле на себя обращали внимание и другие артисты - крикливая итальянка устроила стирку и сушку белья у камина, скульптурой встал на пьедестал артист в маске, певица исполнила а капелла "O sole mio".

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По фойе сновала цветочница, предлагающая букетики в дар актерам, гуляли дамы в нарядах,а актриса Евгения Казакова громко призывала прочесть текст из комедии "Мирандолина" на языке оригинала . Ее коллега по сцене Диана Быстрицкая развлекала публику, играя роль портретиста: "Шесть лет училась в Италии на художника", - шутила актриса.

Веселье раззадорило публику. Вечер продолжился показом премьерного спектакля. Сюрпризом для публики стал тост "За День народного единства", который подняли персонажи комедии, чем вызвали овации.

Тюменский драмтеатр отметил Ночь искусств аншлагом на спектакле "Мирандолина". Фото ИА "Тюменская линия"

В антракте клуб исторического бального танца "Дамы и кавалеры" исполнил в честь праздника полонез.

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Ночь искусств в театре драмы завершится встречей зрителей с директором театра Сергеем Осинцевым.

Ирина Ромашкина

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Теги: Владимир Орел , драмтеатр , Ночь искусств , Сергей Скобелев , Тюменский драматический театр , Сергей Осинцев

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