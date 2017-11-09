up

9.11.2017 четверг

EUR 68.704

USD 59.248

В Тюмени -3..-5 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Театр из Удмуртии представил своего Гоголя на тюменской сцене

16:01 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Театр драмы Удмуртии приехал на гастроли в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Гоголи-рокеры, китайский театр теней, Черт с комплексами, Солоха-хозяюшка и самые неожиданные технические решения: артисты Государственного русского драматического театра Удмуртии представили свою интерпретацию Гоголя в постановке "Вечера на хуторе близ Диканьки" на сцене Тюменского драматического театра.

Словно сметая пыль со школьного учебника, артисты из Удмуртии показали другого Гоголя. Точнее двух. Они спорили и перебивали друг друга. Начали с танцевально-спортивных состязаний: встав на лыжи, исполнили чечетку. Решив, что в таком амплуа сработались четко, оба Гоголя продолжили сочинять "Ночь перед рождеством" сообща, вплетая известный сюжет в современные реалии жизни. 

﻿
В тюменском драмтеатре показали другого Гоголя. Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Начал повествования Черт, классический театральный образ которого дополнили джамперы. Чтобы разобраться в мифическом существовании персонажа, нужно понять, почему же он украл месяц. Герой рассказал зрителям о своих комплексах, из-за которых у него появилась заниженная самооценка: "Вот представьте, если о вас напишут такое: "Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком". И вовсе не пятачком!.. Я сейчас вам докажу, что все, что здесь понаписано, – брехня".

Герои гоголевской истории то и дело вступают в спор с авторами, чтобы рассказать, как было на самом деле. Вот и Чуб хохочет над "гоголями-моголями" так, что стало понятно любому школьнику.

Гоголь: Чуб еще долго ворчал и бранился.

Чуб: Долго?! Ладно. 

(Включается битбокс. Чуб читает рэп, в котором оскорбляет Черта на манер популярного Versus Battle).

Заметим, ижевцы взяли ключевые сцены спектакля. Все они дополнены режиссером Петром Шерешевским. Вот Оксана любуется собой перед зеркалом, а отражение то вторит ей, то, едва отвернется хозяйка, показывает ее истинные чувства – те, что скрывает сама героиня.

Интересны технические решения. Большой вращающийся пластиковый куб на сцене многогранно приспособили. Большой атрибут на сцене не привлекает лишнего внимания, но используется для пеших прогулок актеров, мутного отражения в зеркале, использования в качестве доски.

Эффектно актеры разыграли душевную трагедию Вакулы. Пока главный герой демонстрировал глубочайшее расстройство души посреди метели, оба Гоголя встали дуэтом у микрофонов и исполнили роковую песню в тему происходящего – "Без бою" украинской группы "Океан Эльзи". Такой пассаж вызвал овации зала.

А дальше – сам бой. На манер боев без правил Гоголь, словно рефери, представляет жителей Диканьки. Чемпионом становится Вакула.

Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Комичных ситуаций не перечесть. Например, пара Гоголей учит Оксану делать искусственное дыхание рот в рот. Они, как школьники, подталкивают девушку к поцелую. Но в ответ на просьбы героини о помощи, авторы заявляют: "Мы эту историю только рассказываем, а влиять на ход событий не можем". Демонстрируя непредвзятость, Гоголи становятся модераторами ток-шоу, в котором жители Диканьки, будто герои "Пусть говорят", выясняют, сможет ли Вакула достать царицыны черевички.

Ижевские артисты другими красками раскрыли образ Солохи. Искусительница-ведьма дала мастер-класс, как привлечь мужчину. Пока Черт, сняв штаны, ждал под одеялом желанную даму, дабы "представить ей свои требования", Солоха делилась рецептом своей привлекательности. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, рассказывала Солоха, руками разминая тесто для украинского блюда. А после спустилась в зал: "Девчата, без ревности! Я пришла, мастер-класс показала и ушла". С этим словами хохлушка пошла к тюменским казакам с рюмкой водки и галушками. Тюменцы выпивали содержимое чарки, закусывали галушками и обнимали Солоху.

"А теперь тоже самое делаем с нечистой силой, - сказала Солоха, возвращаясь к сцене с Чертом. – Сейчас будет охать, ахать, потом свою руку положит мне на сердце".

Так к ней в самую темную ночь Украины пришли все знатные женихи. А к приходу Вакулы оказались в мешках. Мешки художники создали в форме кабинок. Поднять такое кузнецу было невозможно в театральных условиях. Артисты вновь юморили по этому поводу. Гоголь, как Кашпировский, обратился к зрительному залу: "Сейчас закройте глаза. Представьте, что Вакула поднял эти мешки и вынес".

Мешки-кабинки  сыграли свою роль в спектакле. Их актеры использовали для политических дебатов между спикерами из мест вынужденного заточения женихов Солохи. Ведущий Гоголь вел прямую трансляцию, спрашивая у героев, как они планируют выбраться из сложившейся ситуации.

Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Тем временем Вакула отправился к Пузатому Пацюку. И снова театральная фантазия актеров привела их к китайкому сюрреализму. Огромная разборная кукла Хотей эффектно смотрелась на сцене, галушки летали, будто сами по себе, а зрители хлебнули неведомый гоголевский страх.

Схватив Черта за хвост, Вакула оказался в Петербурге перед царицей. Государыней в постановке  оказалась техничка. С дошираком в качестве яств царица школьных башмаков после непродолжительной беседы отдает Вакуле заветные черевички.

Герои Гоголя устроили танцы в финале, а тюменцы не отпускали актеров, одаривая цветами и аплодисментами.

"Необычная постановка. Впервые такое вижу, непривычно", - поделилась впечатлениями театралка Любовь Красухина. Вместе с подругой женщины сделали вывод, что театр Удмуртии впечатлил театральной фантазией.

Напомним, Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень с шестью спектаклями по федеральной программе "Большие гастроли". Свой репертуар артисты представят до 12 ноября.

В тюменском драмтеатре показали другого Гоголя. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Закулисье , Тюменский драматический театр , театр , спектакль
Ранее в сюжете
08.11.2017, 18:24 Владимир Орел представил две премьеры в новом театральном сезоне
02.11.2017, 11:54 Дюжину новеньких "бытяшек" готовят к Студвесне
01.11.2017, 19:11 Малышей-актеров воспитывают в молодежном театре «Наш»
27.10.2017, 16:45 Как пробиться в телевизионную лигу КВН, рассказал участник команды "Наполеон Динамит"
10.10.2017, 11:10 Вечные темы в спектакле «Не покидай свою планету»
07.10.2017, 12:40 Дайджест: неделя в Закулисье
05.10.2017, 17:43 Театральный приквел «Алябьевской осени» показали на тюменской сцене

Последние новости

19:17 Активисты ОНФ оценили, как регион исполняет майские указы президента и реализует общественные проекты Фото
18:02 Яркие инсталляции, перформансы и фото: что приготовила тюменцам Уральская биеннале Фото
17:51 10 ноября - события дня
17:40 Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами
17:29 Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами Фото
17:18 Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд
17:07 На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты
16:56 Юные тюменцы покажут цирковые номера на городском творческом конкурсе
16:45 Ученые выяснили, почему мужчинам нравится работать в банках
16:34 Тюменский госуниверситет укрепляет связи с вузами Республики Казахстан
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

Тюменские франшизы успешно реализуются в России и за рубежом

Владимир Якушев примет участие в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Политика

Ишимцы обратились в партийную приемную за помощью

Светлана Слепцова стала советником Натальи Комаровой

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья получили дополнительные гарантии избирательных прав

Экономика

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Разработкой тюменских ученых заинтересовалось "Газпромнефть-Ямал"

В Казанский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Общество

Активисты ОНФ оценили, как регион исполняет майские указы президента и реализует общественные проекты

Яркие инсталляции, перформансы и фото: что приготовила тюменцам Уральская биеннале

10 ноября - события дня

Спорт

Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Соревнования "Дартс-Лиги Тюмени" перенесли на 12 ноября

Новый проект ОНФ познакомит юных тюменцев с легендами мирового спорта

Происшествия

Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

Упавшей в автобусе тюменской пенсионерке транспортники выплатили компенсацию

Тюменский суд вынес приговор убийце труженицы тыла
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+