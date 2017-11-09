Театр из Удмуртии представил своего Гоголя на тюменской сцене

Театр драмы Удмуртии приехал на гастроли в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Гоголи-рокеры, китайский театр теней, Черт с комплексами, Солоха-хозяюшка и самые неожиданные технические решения: артисты Государственного русского драматического театра Удмуртии представили свою интерпретацию Гоголя в постановке "Вечера на хуторе близ Диканьки" на сцене Тюменского драматического театра.

Словно сметая пыль со школьного учебника, артисты из Удмуртии показали другого Гоголя. Точнее двух. Они спорили и перебивали друг друга. Начали с танцевально-спортивных состязаний: встав на лыжи, исполнили чечетку. Решив, что в таком амплуа сработались четко, оба Гоголя продолжили сочинять "Ночь перед рождеством" сообща, вплетая известный сюжет в современные реалии жизни.

﻿ В тюменском драмтеатре показали другого Гоголя. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Начал повествования Черт, классический театральный образ которого дополнили джамперы. Чтобы разобраться в мифическом существовании персонажа, нужно понять, почему же он украл месяц. Герой рассказал зрителям о своих комплексах, из-за которых у него появилась заниженная самооценка: "Вот представьте, если о вас напишут такое: "Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком". И вовсе не пятачком!.. Я сейчас вам докажу, что все, что здесь понаписано, – брехня".

Герои гоголевской истории то и дело вступают в спор с авторами, чтобы рассказать, как было на самом деле. Вот и Чуб хохочет над "гоголями-моголями" так, что стало понятно любому школьнику.

Гоголь: Чуб еще долго ворчал и бранился. Чуб: Долго?! Ладно. (Включается битбокс. Чуб читает рэп, в котором оскорбляет Черта на манер популярного Versus Battle).

Заметим, ижевцы взяли ключевые сцены спектакля. Все они дополнены режиссером Петром Шерешевским. Вот Оксана любуется собой перед зеркалом, а отражение то вторит ей, то, едва отвернется хозяйка, показывает ее истинные чувства – те, что скрывает сама героиня.

Интересны технические решения. Большой вращающийся пластиковый куб на сцене многогранно приспособили. Большой атрибут на сцене не привлекает лишнего внимания, но используется для пеших прогулок актеров, мутного отражения в зеркале, использования в качестве доски.

Эффектно актеры разыграли душевную трагедию Вакулы. Пока главный герой демонстрировал глубочайшее расстройство души посреди метели, оба Гоголя встали дуэтом у микрофонов и исполнили роковую песню в тему происходящего – "Без бою" украинской группы "Океан Эльзи". Такой пассаж вызвал овации зала.

А дальше – сам бой. На манер боев без правил Гоголь, словно рефери, представляет жителей Диканьки. Чемпионом становится Вакула.

Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Комичных ситуаций не перечесть. Например, пара Гоголей учит Оксану делать искусственное дыхание рот в рот. Они, как школьники, подталкивают девушку к поцелую. Но в ответ на просьбы героини о помощи, авторы заявляют: "Мы эту историю только рассказываем, а влиять на ход событий не можем". Демонстрируя непредвзятость, Гоголи становятся модераторами ток-шоу, в котором жители Диканьки, будто герои "Пусть говорят", выясняют, сможет ли Вакула достать царицыны черевички.

Ижевские артисты другими красками раскрыли образ Солохи. Искусительница-ведьма дала мастер-класс, как привлечь мужчину. Пока Черт, сняв штаны, ждал под одеялом желанную даму, дабы "представить ей свои требования", Солоха делилась рецептом своей привлекательности. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, рассказывала Солоха, руками разминая тесто для украинского блюда. А после спустилась в зал: "Девчата, без ревности! Я пришла, мастер-класс показала и ушла". С этим словами хохлушка пошла к тюменским казакам с рюмкой водки и галушками. Тюменцы выпивали содержимое чарки, закусывали галушками и обнимали Солоху.

"А теперь тоже самое делаем с нечистой силой, - сказала Солоха, возвращаясь к сцене с Чертом. – Сейчас будет охать, ахать, потом свою руку положит мне на сердце".

Так к ней в самую темную ночь Украины пришли все знатные женихи. А к приходу Вакулы оказались в мешках. Мешки художники создали в форме кабинок. Поднять такое кузнецу было невозможно в театральных условиях. Артисты вновь юморили по этому поводу. Гоголь, как Кашпировский, обратился к зрительному залу: "Сейчас закройте глаза. Представьте, что Вакула поднял эти мешки и вынес".

Мешки-кабинки сыграли свою роль в спектакле. Их актеры использовали для политических дебатов между спикерами из мест вынужденного заточения женихов Солохи. Ведущий Гоголь вел прямую трансляцию, спрашивая у героев, как они планируют выбраться из сложившейся ситуации.

Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Тем временем Вакула отправился к Пузатому Пацюку. И снова театральная фантазия актеров привела их к китайкому сюрреализму. Огромная разборная кукла Хотей эффектно смотрелась на сцене, галушки летали, будто сами по себе, а зрители хлебнули неведомый гоголевский страх.

Схватив Черта за хвост, Вакула оказался в Петербурге перед царицей. Государыней в постановке оказалась техничка. С дошираком в качестве яств царица школьных башмаков после непродолжительной беседы отдает Вакуле заветные черевички.

Герои Гоголя устроили танцы в финале, а тюменцы не отпускали актеров, одаривая цветами и аплодисментами.

"Необычная постановка. Впервые такое вижу, непривычно", - поделилась впечатлениями театралка Любовь Красухина. Вместе с подругой женщины сделали вывод, что театр Удмуртии впечатлил театральной фантазией.

Напомним, Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал в Тюмень с шестью спектаклями по федеральной программе "Большие гастроли". Свой репертуар артисты представят до 12 ноября.

В тюменском драмтеатре показали другого Гоголя. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина