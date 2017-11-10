Профессиональных киноактеров готовят для съемок телесериала в Тюмени

Первая киношкола готовит актеров для съемок телесериала. Фото с сайта первая-киношкола.рф

Акробатику, гимнастику, ритмику, координацию, дикцию и много других дисциплин предлагает освоить Первая киношкола своим студентам, чтобы стать киноактерами и сняться в телесериале. О необычном тюменском проекте рассказал его основатель Андрей Басов корреспонденту "Тюменской линии" Ирине Ромашкиной.

Первая киношкола Тюмени – это проект, созданный продюсерским центром "Мир первых" на производственно-технической базе Первой киностудии: "Мы были третьей студией в Тюмени, помимо ВГТРК и СибИнформБюро", которые занимались решением нестандартных задач", - пояснил продюсер киностудии и основатель Первой киношколы Андрей Басов.

Он рассказал, что Первой киностудии уже 15 лет. Изначально они занимались производством рекламы и корпоративного видео. Позже выросли до создания документального фильма про Геннадия Павловича Богомякова – первого секретаря Тюменского обкома КПСС 1973-1990 годов. Документальный фильм побывал на многих российских кинофестивалях, его показывали на многих региональных телеканалах и на федеральном телеканале "Культура". Именно после создания документальной ленты у Андрея Басова возникла идея сделать сериал "Взрослые дети" - захотелось показать профессиональные навыки разных специальностей в художественном кино так, чтобы донести значимость труда до детей.

Фото Первой киностудии Тюмени

Вместе с тем опыт работы на съемочных площадках Москвы подсказал Андрею Басову, что большинство режиссерских работ не складываются из-за недостаточной подготовленности рабочего персонала. Некомпетентность иной раз играет злую шутку с кинематографистами: случайно попавший в съемочную бригаду осветитель, недооценив своей ответственности, может разбить дорогую аппаратуру. разбитая лампа в полмиллиона рублей оставляет дыру в бюджете кинокомпании, а режиссеру и оператору приходится выкручиваться, иногда в ущерб качеству. Подобные нелепые недоработки навели Басова на мысль: неважно, где делать фильм – в столице или провинции. Важно, чтобы в команде были профессионалы. Чтобы создать собственный качественный видеопродукт, Андрей Басов взялся обучить собственных специалистов – актеров для сериала "Взрослые дети".

"Я не верю в случайность. Любой результат достигается трудом. Чтобы снимать сериал, нужен системный подход", - считает Андрей Басов.

Узрев нехватку знаний в полученном образовании, Андрей Басов решился создать собственные курсы актерского мастерства. Так появилась Первая киношкола, программа которой по своему уровню не уступает вузовской.

"Родители приводят детей как в кружок. Но потом понимают, что это не кружок. Тут надо работать над собой. Это нужно усвоить, понимать, что ты занимаешься чем-то взрослым, серьезным. На самом деле фундаментальные знания актерской профессии – это когда они математики. Только неизвестно еще, что ценнее. Где бы они ни работали позднее, имея навыки актерской профессии, человек сможет лучше работать", - считает Андрей Басов.

Программа включает четыре направления. Ребят обучают актерскому мастерству, сценическому движению и пластике, сценической речи и работе перед камерой. Каждый из пяти курсов занятий дает ребенку базовые знания актерства. Так, на первом курсе киношколы студенты изучают дисциплины "Полукруг" и "Цифрометр". Полукруг развивает творческое самочувствие, чувство партнерства, навык работы в коллективе, дисциплину. Цифрометр - активную взаимосвязь с партнером, концентрацию внимания на работе, умение сосредотачиваться.

Видео с сайта первая-киношкола.рф

В конце года ребята сдают экзамен по памяти физических действий, на котором показывают преподавателям навыки владения телом, тренировку внимания и фантазии, веру в предлагаемые обстоятельства.

По мнению Андрея Басова, крайне важна для актера физическая подготовка. Студенты киношколы сдают нормативы по координации, ритмике, равновесию, гимнастике и акробатике.

Третьекурсница Аня ходит в школу третий год. Призналась, что ей не дается "колесо". Чтобы сдать экзамен по акробатике, девочке приходится дополнительно заниматься на школьных каникулах. Если же не сдаст экзамен – вылетит из киношколы. Харизма, мастерство и прочее не помогут, если юная актриса не сдаст зачеты по спортивной подготовке.

"У нас слишком амбициозные задачи, чтобы давать поблажки", - пояснил высокие требования к ученикам Андрей Басов.

С каждым годом программа киношколы углубляет детей в профессию. Например, на четвертом курсе ребятам предстоит пройти дисциплину "Наблюдение за людьми", чтобы научиться создавать характер персонажа.

Съемки третьей серии проходили в лесу. Фото Первой киностудии

Юная киноактриса Аня уже принимала участие в съемках третьей серии "Взрослых детей". Ребята уезжали на месяц в лес, где жили без особых удобств, в полевых условиях. Андрей Басов вспоминает, что опыт для ребят был из ряда вон: современные дети к такому не приспособлены. Начинающие актеры не смогли в полной мере себя проявить и на съемочной площадке – не хватило опыта для профессиональной работы. Аня же вспоминает, что это было необычно и трудно.

"Это очень интересно. В лесу я впервые стояла перед камерой. Нужно было учесть все условия: солнце садится – тень не так падает, ты еще говоришь криво. Важно – не тупить, - смеется артистка. - Нужно было не просто прочесть текст, а реально представить, что ты ребенок, который стоит в лесу и читает отчет своему командиру, в каком составе пришел его отряд".

Отметим, по мнению родителей, киношкола хорошо влияет на детей.

Первая киношкола готовит актеров для съемок телесериала. Фото с сайта первая-киношкола.рф

Андрей Басов пояснил, если сериал "Взрослые дети" получит дистрибуцию федерального телеканала, актеров киношколы ждут пробы и утверждения кинопрокатчика. А это уже другой уровень – студенты киношколы станут профессиональными актерами. Режиссер дополнил, авторы продолжают кастинг в поисках новых героев сериала.

Ирина Ромашкина