Дайджест: ранее в Закулисье

Специальный проект «Закулисье» представляет дайджест. Фото ИА "Тюменская линия"

О кузнецах актерского мастерства для мира театра и кино, премьерах тюменского режиссера Владимира Орла и гостевом спектакле театра из Удмуртии рассказал специальный проект "Закулисье".

Даже трехлетний ребенок может стать актером, если пойдет заниматься в школу молодежного театра "Наш". Его преподаватели готовят к большой сцене самых маленьких артистов Тюмени. В результате систематического подхода педагога Алены Дуровой, уже на первом занятии юная звезда семейных постановок Василиса Короткова сыграла пару ведущих ролей в импровизированной постановке "Теремок", а также четко заявила журналисту ИА "Тюменская линия" о решении стать актрисой.

Дети трех-четырех лет занимаются в театре "НАШ". Фото ИА "Тюменская линия"

В 2017 году театральная студия "Быть" набрала дюжину новеньких из числа первокурсников. Впереди их ждут занятия, а затем и участие в Студвесне, на которой в 2018 году они представят спектакль театра малых форм. Режиссер театра-студии "Быть" Артем Васильев поделился, какие тренинги помогают ему воспитать актера. Мастер-класс вместе с "бытяшками" прошла автор "Закулисья".

Театральная студия "Быть" набрала дюжину новеньких. Фото ИА "Тюменская линия"

Серию статей на тему "как стать актером" "Закулисье" завершило рассказом о Первой киношколе. Ее основатель Андрей Басов рассказал об авторской учебной программе, которую он создал, чтобы обучить ребят работать перед камерой. Студенты киношколы стали актерами сериала "Взрослые дети", который снимается в Тюмени и претендует на место в телепрограмме Рен-ТВ.

Первая киношкола готовит детей-актеров. Фото киношколы

Также на минувшей неделе проект "Закулисье" рассказал о новых постановках "Мирандолина" и "Не все коту масленица" тюменского режиссера Владимира Орла. Актер, постановщик спектаклей, председатель тюменского отделения союза театральных деятелей России признался, что не считает себя режиссером. Владимир Орел – постановщик актерских работ и большой поклонник таланта Владимира Воробьева.

Владимир Орел выпустил две премьеры осенью. Фото ИА "Тюменская линия"

Ярким событием в театральной жизни Тюмени стало открытие гастрольного репертуара Государственного русского драматического театра Удмуртии. Ижевские артисты удивили сразу двумя Гоголями, будто перечеркнув все школьные представления о классике и его знаменитом произведении "Вечера на хуторе близ Диканьки". Гоголевская чертовщина явилась театралам на сцене тюменского драматического театра.

Гоголей по-ижевски презентовал театр Удмуртии. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина