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В Заводоуковском округе подняли уровень дороги, пострадавшей от прошлогоднего паводка

Экономика, 13:42 21 мая 2025

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Дорогу, которая пострадала от паводка прошлого года, восстанавливают в с. Новолыбаево Заводоуковского округа. Подрядная организация подняла ее уровень, что позволит избежать возможных проблем в будущем, сообщает администрация муниципалитета.

В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях дорожные службы начнут укладывать асфальт на улице Ялуторовской. До этого они завершили подготовительный этап - устройство насыпи, щебеночного слоя.

Отметим, что работа по восстановлению участка началась еще сенью 2024 г.

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# Заводоуковск , паводок , ремонт дороги

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