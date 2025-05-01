В Заводоуковском округе подняли уровень дороги, пострадавшей от прошлогоднего паводка

| Фото: администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Дорогу, которая пострадала от паводка прошлого года, восстанавливают в с. Новолыбаево Заводоуковского округа. Подрядная организация подняла ее уровень, что позволит избежать возможных проблем в будущем, сообщает администрация муниципалитета.

В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях дорожные службы начнут укладывать асфальт на улице Ялуторовской. До этого они завершили подготовительный этап - устройство насыпи, щебеночного слоя.

Отметим, что работа по восстановлению участка началась еще сенью 2024 г.