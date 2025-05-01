Жителей Исетского района примут врачи из областных медучреждений
Врачи из Тюмени проведут осмотры, диагностику, назначат и скорректируют лечение жителям Исетского района. Выездная бригада специалистов работает в населённых пунктах муниципалитета по региональному проекту "Здоровое село", сообщает администрация района.
Уже 21 мая кардиолог, отоларинголог, невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, онколог, терапевт примут пациентов в п. Коммунар, 22 мая- с. Рассвет, 23 мая - с. Минино, 24 мая - с. Рафайлово.
Прием врачами ультразвукового исследования и онколога организовали на базе Областной больницы N 13 в течение двух дней - 21 и 22 мая.
Отметим, что для посещения врача необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. К узким специалистам записывают после осмотра терапевтом или фельдшером.