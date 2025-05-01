В Тюмени установили 101 брендированный лоток "Продаем своё"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 брендированный лоток "Продаем своё" установили в 64 локациях Тюмени. Продавать излишки овощей и фруктов в них могут около 450 человек. Для торговли в лотках уже подписали 205 договоров, сообщает администрация областного центра.

"Мы создаем условия по законной реализации продукции, в том числе выращенной на садовых и огородных участках. Кроме того, проводятся специализированные продовольственные ярмарки. Например, в первом квартале текущего года на них было предоставлено 291 торговое место", – рассказала директор городского департамента потребительского рынка Елена Ерёмина.

Она отметила, что вместе с тем ведется работа по пресечению незаконной торговли. Количество таких точек в Тюмени достигало 60. Каждое из них имело адресную привязку, ежедневно как на официальную работу приходили продавцы. При этом на саму продукцию у них не было документов, которые бы подтверждали её качество и безопасность. По данным на май таких нелегальных мест осталось около 10.

"Мероприятия по пресечению незаконной торговли проводятся семь дней в неделю, в выходные и праздничные дни. Мы руководствуемся статьей Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Однако, стоит понимать, что после вынесения протокола по этой статье продавец может остаться на месте и продолжать торговать. Установить личность, увеличить степень административного давления специалисты департамента потребительского рынка могут только совместно с сотрудниками полиции", - уточнила директор департамента.

В 2024 году в городе провели 107 таких совместных мероприятий, в отношении нарушителей составили 107 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии. Всего за прошлый год сумма штрафов по 963 протоколам составила 3 млн 853 тыс. рублей. Кроме этого, у незаконных торговцев изымают продукцию в качестве обеспечительной меры.