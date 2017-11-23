"КинЗУ" открыли фильмами-победителями

Восьмую «КинЗУ» открыли боем. Фото ИА "Тюменская линия"

Документалистика – кино, которое рассказывает о жизни по-честному, считают зрители VIII Международного фестиваля "КинЗА", официальное открытие которого прошло в Тюменском государственном институте культуры.

Восьмую "КинЗУ" открыли музыканты барабанного шоу "Ибица", они раззадорили публику, брызнув водой с барабанов в зал. Представление продолжили презентацией фестиваля – зрителей поприветствовала директор кинофестиваля, руководитель киноклуба Наталья Соколова: "С каждым годом география нашего фестиваля расширяется. В этом году мы дерзнули и пошли на эксперимент – с сегодняшнего дня показы идут на десяти площадках Тюмени", - сказала она.

Фильм открытия "Последний парад "Беззаветного" московского режиссера Татьяны Скабард представила программный директор фестиваля документального кино "Россия" Инна Демешко: "Это режиссер, которому удается мужскую тему одухотворить своеобразным женским взглядом. На нашем фестивале этот фильм получил несколько призов, в том числе главный".

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Кинолента рассказала о моряках-севастопольцах в 1988 году. Работа впечатлила зрителей. Участница киноклуба при ТГИКе Лидия Живутинская считает, что фильм грамотно поставлен: "Герои события без позерства, очень непосредственно рассказали о событии. Они защищали свои рубежи как настоящие войны. Документальное кино – это жизненный пласт. В нем ставятся проблемы под другим углом, с точки зрения режиссера".

Ее мнение разделил участник киноклуба Денис Моргунов. Он не первый год приходит на кинофестиваль "КинЗА". По его оценке фестиваль организован со вкусом.

"У Натальи Павловны хороший вкус, она знакома со многими организаторами фестивалей документального кино и привозит сюда лучшие фильмы. Мой опыт подсказывает, здесь можно посмотреть то кино, которое не найдешь в Интернете. Был случай, в прошлом году мне понравился фильм. Я хотел его еще раз посмотреть и порекомендовать друзьям. Пытался его найти – это оказалось невозможным. Видимо, такие фильмы нескоро выходят в Интернет", - рассказал Денис Моргунов.

Одну из таких кинолент презентовал на открытии кинорежиссер, член организационного комитета Международного фестиваля документального кино "ДОКер" Сергей Качкин. Он представил фильм "Вавилонские мечтатели" израильского режиссера Романа Шумунова. Картина дебютировала на московском "ДОКере" в мае 2017 года: "Этот фильм у нас получил приз зрительских симпатий. В нем каждому из нас будет над чем подумать. Это очень хорошее кино".

Документалистика – кино, которое рассказывает о жизни по-честному. Фото ИА "Тюменская линия"

Как отметил Денис Моргунов, по программе "КинЗЫ" невозможно угадать, какой фильм будет интересен: отечественный или зарубежный. По его словам, западная документалистика на порядок выше: "Может, у них есть какая-то поддержка. У нас в основном все делается на энтузиазме. В документальном кино все по-честному. Это история реальных людей, не какой-то вымысел, снято не по сценарию. Некоторые режиссеры снимают на протяжении нескольких лет, можно посмотреть развитие темы. Я фотограф: смотрю, как работает оператор, как режиссер раскрывает тему", - считает зритель.

В программе кинофестиваля почти все фильмы датированы 2017 годом выпуска, исключая ретроспективу режиссера Владимира Тюлькина. Алматинский кинематографист провел мастер-класс в тюменском "Медиаполисе", а на открытии "КинЗЫ" зрители увидели его картину "Опыт креста".

VIII международный фестиваль "КинЗА" представит около 100 фильмов на площадках ТГИКа (ул. Республики, 2), Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1), молодежного театра им. В. С. Загоруйко "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а), библиотеки № 16 (ул. Олимпийская, 20а), ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а), центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51), Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), мультицентра "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), Тюменского музейно-просветительского объединения (ул. Советская, 63). Показы пройдут до 25 ноября. Фильмом закрытия кинофестиваля станет "Калабрия" режиссера Пьер-Франсуа Соте (Швейцария).

Ирина Ромашкина