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Тюменские школьники примерили спецовки нефтяников

11:23 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

В школах Тюменской области в течение учебного года в рамках комплексной программы обновления содержания общего образования будут проходить уроки на производстве. Так, например, ученики гимназии №21 посетили Лабораторию клиентской поддержки одной крупных нефтегазовых компаний.

Детям выдали спецодежду и перчатки, что позволило им поучаствовать в процессе приготовления цементного раствора. Инженеры лаборатории демонстрировали увлекательные опыты, в ходе которых дети знакомились с процессами цементирования скважин и гидроразрыва пласта, задавали много вопросов и активно участвовали в работе, сообщает "Мега".

Новый формат уроков позволяет ребятам изучают определенные разделы химии, физики, информатики и других предметов, а также увидеть применение этих знаний на практике.

Соб. инф.

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