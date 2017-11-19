Тюменские школьники примерили спецовки нефтяников

t-l.ru

В школах Тюменской области в течение учебного года в рамках комплексной программы обновления содержания общего образования будут проходить уроки на производстве. Так, например, ученики гимназии №21 посетили Лабораторию клиентской поддержки одной крупных нефтегазовых компаний.

Детям выдали спецодежду и перчатки, что позволило им поучаствовать в процессе приготовления цементного раствора. Инженеры лаборатории демонстрировали увлекательные опыты, в ходе которых дети знакомились с процессами цементирования скважин и гидроразрыва пласта, задавали много вопросов и активно участвовали в работе, сообщает "Мега".

Новый формат уроков позволяет ребятам изучают определенные разделы химии, физики, информатики и других предметов, а также увидеть применение этих знаний на практике.

Соб. инф.