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Пьяного бесправника остановили в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 09:51 21 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Выявить пьяного "бесправника" помогла сплошная проверка водителей на трезвость на 26 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда 20 сентября.

62-летний водитель "УАЗ", ранее лишенный прав но управление транспортом и не получивший после срока лишения водительское удостоверение, снова был задержан пьяным за рулем.

Как отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, в проверке участвовали начальник отдела Госавтоинспекции " Тюменский" Евгений Хмелёв и глава Бухтальского сельского поселения Анна Маркова.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда , сплошные проверки

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