Пьяного бесправника остановили в Нижнетавдинском районе
Происшествия, 09:51 21 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Выявить пьяного "бесправника" помогла сплошная проверка водителей на трезвость на 26 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда 20 сентября.
62-летний водитель "УАЗ", ранее лишенный прав но управление транспортом и не получивший после срока лишения водительское удостоверение, снова был задержан пьяным за рулем.
Как отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, в проверке участвовали начальник отдела Госавтоинспекции " Тюменский" Евгений Хмелёв и глава Бухтальского сельского поселения Анна Маркова.