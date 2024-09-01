Пьяного бесправника остановили в Нижнетавдинском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Выявить пьяного "бесправника" помогла сплошная проверка водителей на трезвость на 26 км автодороги Тюмень-Нижняя Тавда 20 сентября.

62-летний водитель "УАЗ", ранее лишенный прав но управление транспортом и не получивший после срока лишения водительское удостоверение, снова был задержан пьяным за рулем.

Как отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, в проверке участвовали начальник отдела Госавтоинспекции " Тюменский" Евгений Хмелёв и глава Бухтальского сельского поселения Анна Маркова.