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Тюменские прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 40 миллионов рублей

Общество, 11:02 21 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Долги по заработной на сумму более 40 млн рублей погашены, благодаря принятым прокуратурой Тюменской области мерам, в том числе межведомственному взаимодействию.

Такие цифры озвучили в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, сообщает надзорное ведомство.

Так, в преддверии заседания рабочей группы одним из должников частично погашена заработная плата перед работниками на сумму 927 тыс. рублей.

На заседании рабочей группы обсуждена ситуация с задолженностью по заработной плате в ООО "Теплолюкс-Тюмень", ООО "Тюменьнефтегаз-Сервис" и ООО "СибСтройСервис".

Кроме того, речь шла о реализуемым в регионе мероприятиях в сфере занятости населения, вопросы трудоустройства граждан с инвалидностью, участников специальной операции и членов их семей.

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# долги по зарплате , прокуратура

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