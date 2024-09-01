Тюменские прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 40 миллионов рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Долги по заработной на сумму более 40 млн рублей погашены, благодаря принятым прокуратурой Тюменской области мерам, в том числе межведомственному взаимодействию.

Такие цифры озвучили в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан, сообщает надзорное ведомство.

Так, в преддверии заседания рабочей группы одним из должников частично погашена заработная плата перед работниками на сумму 927 тыс. рублей.

На заседании рабочей группы обсуждена ситуация с задолженностью по заработной плате в ООО "Теплолюкс-Тюмень", ООО "Тюменьнефтегаз-Сервис" и ООО "СибСтройСервис".

Кроме того, речь шла о реализуемым в регионе мероприятиях в сфере занятости населения, вопросы трудоустройства граждан с инвалидностью, участников специальной операции и членов их семей.