Для тюменцев впервые организуют фестиваль самоценности

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Первый фестиваль самоценности #ЦениСебяСам пройдет в Тюмени 22 и 23 сентября. Бесплатные мастер-классы и лекции от более чем 250 психологов, предпринимателей и других экспертов состоятся на трех площадках.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта Надежда Фриссон.

"У нас есть несколько больших целей. Мы с командой ведем социальные опросы и понимаем, что проблема, с который решили побороться — это бич нашего времени. Столько ярких и талантливых людей не понимают собственной ценности, боятся заявить о себе, считают, что не могут быть счастливыми и богатыми. Мы действительно стремимся в условиях максимально ограниченного бюджета сделать событие невероятной крутости. И каждый предприниматель-участник нам в этом помогает. Нам важно, чтобы у нас работали только дипломированные специалисты, чтобы программа была интересной и качественной, чтобы подарки радовали людей", - добавила она.

Старт мероприятия намечен в Гилевской роще на 22 сентября. С 12 до 19 часов здесь запланированы лекции, танцевальные мастер-классы, спортивные состязания, сборка и разборка автомата и другие развлечения для семей. Площадки будут ориентированы на разные целевые аудитории: детей, подростков, женщин, мужчин и людей пожилого возраста. Добавят колорита выставочные экспонаты поисковиков. Будут представлены и коллекции моделей тюменских дизайнеров одежды.

В Тюменском технопарке в этот день программа начнется в двух залах с 14 часов 30 минут. Бизнесмены поделятся с гостями своими знаниями. Состоятся встречи по личному бренду, ораторскому искусству, тренинги самоценности, мозгоштурм в формате мастер-майнда, мастер-классы от HR по составлению вакансии и многое другое.

Психологи и бьюти-мастера будут работать в течение двух дней – 22 и 23 сентября – в мультицентре "Контора пароходства". Ежедневно с 10 часов 30 минут пройдут лекции и семинары, трансформационные игры, тренинги, коучинговые практики, мак- и арт-терапии. По словам Надежды Фриссон, им важно сделать психологическую помощь доступной и понятной, потому что сейчас она очень необходима людям.

Также на уличной сцене возле мультицентра запланировано выступление творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, обучение ораторскому мастерству, женское шествие красоты и прочие события.

Подробная программа представлена на сайте. Возрастное ограничение: 6+

Виктория Макарова