Тюменцам расскажут, что такое абстракция

Фото пресс-службы музейного комплекса

Очередная лекция в рамках спецпроекта "Работа никогда не завершается" пройдет в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 23 ноября.

Темой встречи станет "Абстракция – неузнанная реальность". Разобраться в этом направлении искусства поможет экскурсовод музейно-просветительского отдела управления музейных технологий Тюменского музейно-просветительского объединения Евгения Рябова.

Как отметили в пресс-службе музейного комплекса, абстракция для большинства людей – это не искусство, а художники, которые эти произведения создают – не художники. Однако люди, занимающиеся искусством профессионально, считают иначе. На лекции участники попробуют разобраться, откуда взялось такое расхождение во мнениях и что же такое абстракция.

Лекция начнется в 18 часов по адресу: ул. Советская, 63, амфитеатр. Бронирование мест по телефону: +7 (3452) 45-35-90.