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Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске

17:49 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске/ Фото «Tyumen Case School»

120 человек из Ялуторовска, Упоровского и Ярковского районов приняли участие в третьем муниципальном Ялуторовском чемпионате по решению кейсов. Он прошел в рамках проекта "Tyumen Case School", сообщает пресс-служба проекта.

Участники представили экспертам проекты по развитию в регионе событийного туризма. Для привлечения туристов команды-участницы предложили провести историческую реконструкцию и квест по Ялуторовску, фестиваль музыки и хип-хоп культуры и многое другое.

Лидером чемпионата, а также победителем онлайн-голосования, стала команда "Позитив" с проектом "Фестиваль картофеля", главным событием которого должны стать картофельные бои.

Второе место заняла команда "Молния", представляющая Ярковский муниципальный район. Команда предложила туристам гонки на коровах.

Диплом третьей степени, а также приз зрительских симпатий получила команда "Гагарины", разработавшая концепцию фестиваля национальностей.

Эксперты также отметили команды "Молодежка" и "Энергетик" из Ялуторовска.

Самые активные участники чемпионата были рекомендованы к прохождению практики в ПАО "Запсибкомбанк", которое выступило партнером проекта.

По итогам чемпионата пять команд приглашены к участию в финале проекта "Tyumen Case School", который пройдет в Тюмени в феврале 2018 году.

"Тема кейса в Ялуторовске, тема туризма близка и интересна многим территориям. Порадовало, что участники подошли к решению поставленной задачи нестандартно и даже с долей юмора. В финал проекта прошли самые сильные. Но и у тех, кто не оказался сегодня в числе победителей, есть возможность попасть в финал через заочный этап", – прокомментировала руководитель проекта Инна Корсун.

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Теги: Ялуторовск , кейсы

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