Ишимцы выберут городскую мадонну

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Первый в истории города конкурс беременных женщин "Мадонна Ишима 2017" пройдет в Ишиме. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня матери 26 ноября в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ. Организатором выступает областная больница №4.

Среди участниц уже состоявшиеся мамы, у которых есть дети, и те, кто станет мамой впервые. Проголосовать за полюбившуюся участницу можно в онлайн голосовании.

Там участницы конкурса рассказывают о себе и делятся своими историями ожидания малыша. Проголосовать возможно только за одну участницу до 25 ноября. Имя победительницы станет известно 26 ноября на праздновании Дня матери. Тогда же компетентное жюри выберет "Мадонну Ишима".

Соб. инф.