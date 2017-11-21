Определен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU

biathlonrus.com

Тренерский штаб сборной России определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по 3 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Шушене в период с 23 по 26 ноября.

В состав сборной России на этапе Кубка мира в Эстерсунде вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

"Планируем, что в Эстерсунде выступят семь спортсменов, — рассказал старший тренер мужской сборной Рикко Гросс. — Это решение мы приняли по итогам всего подготовительного периода. Не вижу смысла держать в Эстерсунде восьмого спортсмена запасным. Юрий Шопин выступит на первом этапе Кубка IBU и получит там хорошую соревновательную практику. Планируем, что в декабре у него еще будет шанс проявить себя на этапе Кубка мира – думаю, что он выступит в Анси.

Шесть спортсменов поедут в Эстерсунд со сбора в Бейтоштолене. Евгений Гараничев прибудет в Швецию из России. После сбора в Ханты-Мансийске он немного приболел. По согласованию с тренерским штабом он сейчас проводит сбор в Тюмени вместе с личным тренером. Сейчас у него уже все в порядке, Женя полноценно тренируется. Мы постоянно находимся в контакте – контролируем его подготовку.

Два спортсмена команды Антон Шипулин и Алексей Волков выступили на соревнованиях в Шушене. Я сам ездил в Шушен – было интересно посмотреть за этими соревнованиями. Французы и норвежцы были очень сильны. Держать такую форму весь сезон будет очень непросто. Сейчас не стоит делать каких-то далеко идущих выводов. Думаю, что у нас еще есть время, чтобы поработать".

"У нас в команде здоровая конкуренция, — отметил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов. — Непросто было принять решение, кого отправить на Кубок IBU. После больших дискуссий решили, что Ирина Услугина выступит на первом этапе Кубка IBU. Светлана Миронова показывает высокую скорость, нельзя не учитывать этого. У нее будет возможность выступить в спринте и, надеюсь, в преследовании. Планируем, что Виктория Сливко выступит в сингл-миксте.

Ирина Старых пропустит этап в Эстерсунде. Она отправится на сбор в Обертиллиах. Ира часто болела в межсезонье и перенесла операцию перед чемпионатом России в Чайковском. Пока ей не хватает скоростных качеств — состояние далеко от идеального. Думаю, что тренировочный сбор пойдет ей на пользу, и мы уже в ближайшее время увидим Ирину на этапах Кубка мира".

В состав сборной России на этап Кубка IBU в Шушене вошли Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова и Ольга Якушова, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.