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Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени

16:54 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
rosgvard.ru

Группу грабителей задержал патрульный экипаж Росгвардии в Тюмени.

В один из павильонов торгового центра "Дарина" ворвались двое неизвестных в масках и, угрожая продавцу ножом и газовым баллончиком, потребовали от него деньги и мобильный телефон.  

Прибыв на тревожный вызов в ТЦ, старший сержант Владимир Королев и сержант Владимир Герасименко выяснили приметы автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Чуть позже в том же районе Тюмени стражи правопорядка обнаружили подходящее под описание очевидцев транспортное средство – находившиеся в нем четверо молодых людей подозрительно нервно отреагировали на появление росгвардейцев и были задержаны, а после – переданы сотрудникам полиции. 

В ходе разбирательства установлено, что задержанные причастны к попытке ограбления в торговом центре. Более того, один из них утром того же дня совершил угон автомобиля с парковки другого крупного ТЦ. 

Возбуждены уголовные дела, ведется расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

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Теги: кража , торговый центр , Росгвардия

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