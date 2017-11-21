Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени

rosgvard.ru

Группу грабителей задержал патрульный экипаж Росгвардии в Тюмени.

В один из павильонов торгового центра "Дарина" ворвались двое неизвестных в масках и, угрожая продавцу ножом и газовым баллончиком, потребовали от него деньги и мобильный телефон.

Прибыв на тревожный вызов в ТЦ, старший сержант Владимир Королев и сержант Владимир Герасименко выяснили приметы автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Чуть позже в том же районе Тюмени стражи правопорядка обнаружили подходящее под описание очевидцев транспортное средство – находившиеся в нем четверо молодых людей подозрительно нервно отреагировали на появление росгвардейцев и были задержаны, а после – переданы сотрудникам полиции.

В ходе разбирательства установлено, что задержанные причастны к попытке ограбления в торговом центре. Более того, один из них утром того же дня совершил угон автомобиля с парковки другого крупного ТЦ.

Возбуждены уголовные дела, ведется расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии.