На Урале двое инспекторов ГИБДД погибли во время погони за нарушителем

ГИБДД Тюменской области

Уголовное дело по факту гибели двоих инспекторов ДПС, преследовавших автонарушителя, возбуждено в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области, на трассе Полевской – Полдневая служебный автомобиль полиции ВАЗ-2115, в котором находились двое инспекторов ГИБДД, преследовал автонарушителя на ВАЗ-2108. В погоне произошла авария, в результате которой перевернулся и загорелся служебный автомобиль. Оба сотрудника полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, погибли. В результате ДТП также пострадали водитель и пассажир ВАЗ-2107, ехавшей во встречном направлении. Они госпитализированы.

Впоследствии автонарушителя задержал наряд в районе 12 километра трассы Полевской – Полдневая. Водителем преследуемой автомашины оказался неработающий 21-летний молодой человек. Медосвидетельствование показало, что водитель находится в состоянии опьянения.

В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.