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Минспорта поддержит строительство "Немов-центра" в Тольятти

16:59 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий

В Тольятти может появиться гимнастический комплекс "Немов-центр".

Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Проект поддержит Министерство спорта России.  

Об этом шла речь на рабочей встрече министра спорта РФ Павла Колобкова и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Встреча касалась строительства в Самарской области спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы.

Отметим, что в 2018 году здесь планируется возведение плавательного бассейна, он расположится  в поселке Стройкерамика Волжского района. Дмитрий Азаров также заручился поддержкой Минспорта в вопросе строительства бассейна в Кинельском районе, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.

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Теги: спортивный комплекс , строительство , гимнастика

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