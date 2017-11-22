Минспорта поддержит строительство "Немов-центра" в Тольятти

Фото Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий

В Тольятти может появиться гимнастический комплекс "Немов-центр".

Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Проект поддержит Министерство спорта России.

Об этом шла речь на рабочей встрече министра спорта РФ Павла Колобкова и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Встреча касалась строительства в Самарской области спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы.

Отметим, что в 2018 году здесь планируется возведение плавательного бассейна, он расположится в поселке Стройкерамика Волжского района. Дмитрий Азаров также заручился поддержкой Минспорта в вопросе строительства бассейна в Кинельском районе, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.