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Старшеклассницы из Успенки стали героинями фильма "Сильная духом"

14:37 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Успенские старшеклассницы сняли фильм. Фото с сайта elemento.by

Пять девушек из села Успенка Тюменской области стали авторами и актрисами короткометражного фильма "Сильная духом (Уралочки)".

Старшеклассницы Екатерина Димова, Ирина Колесова, Полина Золотарева, Алеся Борисова, Екатерина Рагозина разработали и представили свою идею короткометражного фильма на питчинге II Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего", на котором также запустили проект "Успенская лаборатория кино".

На форуме все участники проходили обучение по режиссуре, актерскому мастерству, операторской работе, созданию анимации. Событие собрало около 100 юных режиссеров, актеров, аниматоров, операторов, а также взрослых руководителей детских киностудий со всей России.

Членами жюри фестиваля и кураторами кинопрактикума стали актер и продюсер Евгений Савчук, актер и педагог Дмитрий Барков, режиссер и актер Виталий Жарков-Галицев, сценарист и режиссер Ая Бондаровская, режиссер и блогер Глеб Мильян. Для реализации они отобрали шесть идей из 15 представленных участниками фестиваля. Жюри единогласно решили, что фильм "Сильная духом (Уралочки)" нужно снять.

Картина "Сильная духом (Уралочки)" рассказывает о юной волейболистке, которая после длительного периода отсутствия на тренировках по причине травмы, возвращается в команду. Она встречается с трудностями – ее физическая подготовка далека от идеальной, а участие в соревнованиях не приносит команде побед, и это не радует всю ее команду. После разговора с тренером, главная героиня принимает решение достичь цели и вернуть спортивную сноровку, ежедневно проводя индивидуальные тренировки. Сверстницы видят старания девушки и начинают ей помогать. В результате, команда в новом составе одерживает первую победу на соревновании.

Исполнительница главной роли Ирина Колесова рассказала, что больше всего ей понравился процесс съемок на кинофестивале: "Было очень приятно поработать с экспертами, которые внесли яркий оттенок в это событие. Я была рада познакомиться с общительными, интересными и открытыми организаторами и волонтерами. Для меня это стало первым опытом, который останется в памяти на долгое время", - считает она.

Наставником девушек-кинематографистов стали педагог Дмитрий Барков, известный по роли Петрова в фильме "Приключения Петрова и Васечкина" и московский режиссер, оператор-постановщик Антон Федотов. Разработав из идеи фильма сценарий вместе со своими наставниками, девушки переквалифицировались в актрис и играли роли волейболисток, а наставники проводили регулярные мастер-классы по актерскому мастерству.

Фильм опубликовали в Сети, он активно собирает просмотры. Его авторы, юные жительницы Успенки смело могут взять его себе в портфолио, демонстрируя свои идеи и актерские наработки друзьям из села, родителям, и даже педагогам при поступлении.

Ирина Ромашкина

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Теги: фильм , кинематограф , кино

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