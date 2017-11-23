Полторы тысячи малоимущих тюменских семей нуждаются в муниципальном жилье

Полторы тысячи малоимущих тюменских семей нуждаются в муниципальном жилье/www.minstroyrf.ru

Ускорить решение жилищного вопроса горожан, нуждающихся в жилье, призвал депутат Тюменской городской думы Николай Романов на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Участники встречи подвели итоги муниципальной программы "Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2015-2019 годы" за 2016 год.

"Программа выполняется хорошо, но очередь не уменьшается уже длительное время. Чтобы сдвинуть ее, мы должны ежегодно не менее двухсот квартир давать, причем целенаправленно, без вторичных заселений, предложения коммунальных квартир. Мы на этом теряем время, люди не соглашаются", - считает депутат.

По данным директора департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, число нуждающихся в жилье малоимущих семей в Тюмени колеблется в пределах 1,5 тыс.

"Мы можем говорить о положительной динамике. Если в планы на 2015 и 2016 годы мы включали и получали денежные средства для приобретения трех квартир, то в проекте бюджета на 2018 год заложено обеспечение полностью семей, которые имеют право на внеочередное предоставление, это около 76 миллионов рублей для приобретения 26 квартир для малоимущих граждан. Продолжается и работа по ремонту муниципальных жилых помещений", - отметила Елена Уляшева.

Программа, призванная улучшить условия жизни малоимущих горожан, молодые семьи и жильцов аварийных домов, в 2016 году профинансирована на 88,2% на общую сумму более 871 млн рублей.

Два из пяти плановых показателей программы выполнить не удалось. Они касаются числа молодых семей, получивших социальную выплату, и доли ликвидированного аварийного жилфонда. Невыполнение первого показателя связано со сроком действия свидетельства, в период которого семьям предоставляется выплата. Снос аварийных домов не удалось завершить в срок в связи с судебными процессами по переселению живущих в этих домах людей.

В 2016 году для малоимущих, нуждающихся в жилье граждан приобретены и предоставлены в рамках договора социального найма три жилых помещения. Отремонтированы и заселены 18 жилых помещений.

431 молодая семья улучшила жилищные условия за счет социальных выплат, 65 семей получили дополнительные социальные выплаты при рождении и усыновлении ребенка.

Отселены жильцы из 201 жилого помещения в аварийном состоянии, 33 аварийных дома пошли под снос.

Татьяна Ковалева