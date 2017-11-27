Захар Прилепин прочитает лекцию в Тюмени

Тюменцы встретятся с Захаром Прилепиным/Фото "КонцептХаб"

Что может сподвигнуть российского писателя отправиться воевать за суверенитет Донецкой народной республики, тюменцам расскажет Захар Прилепин в рамках проекта "КонцептХаб". Лекция пройдет 3 декабря, начало в 13 часов.

Захар Прилепин – писатель, публицист, лауреат множества литературных премий. Казалось бы, какое отношение такой человек может иметь к политике? Но не все так однозначно. В 90-х Захар Прилепин участвовал в боевых действиях в Чечне и Дагестане, в 2000-х был ярым оппозиционером, членом незарегистрированной партии "Другая Россия", но после событий 2014 года на Украине изменил свое отношение к власти, объяснив это положительными изменениями в направлении политики России. С того же времени участвует в вооруженном конфликте и отстаивает право ДНР на суверенитет. Конечной целью войны считает "победу Донбасса через возвращение Малоросии и русского города Киева".

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Место встречи станет известно позже.

Тюменцы, желающие встретиться с писателем и получить автограф на его собственных книгах, могут следить за новостями по хештегу #концептхаб или в группе проекта.