up

27.11.2017 понедельник

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -6..-8 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Захар Прилепин прочитает лекцию в Тюмени

08:07 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцы встретятся с Захаром Прилепиным/Фото "КонцептХаб"

Что может сподвигнуть российского писателя отправиться воевать за суверенитет Донецкой народной республики, тюменцам расскажет Захар Прилепин в рамках проекта "КонцептХаб". Лекция пройдет 3 декабря, начало в 13 часов.

Захар Прилепин – писатель, публицист, лауреат множества литературных премий. Казалось бы, какое отношение такой человек может иметь к политике? Но не все так однозначно. В 90-х Захар Прилепин участвовал в боевых действиях в Чечне и Дагестане, в 2000-х был ярым оппозиционером, членом незарегистрированной партии "Другая Россия", но после событий 2014 года на Украине изменил свое отношение к власти, объяснив это положительными изменениями в направлении политики России. С того же времени участвует в вооруженном конфликте и отстаивает право ДНР на суверенитет. Конечной целью войны считает "победу Донбасса через возвращение Малоросии и русского города Киева".

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Место встречи станет известно позже.

Тюменцы, желающие встретиться с писателем и получить автограф на его собственных книгах, могут следить за новостями по хештегу #концептхаб или в группе проекта.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: лекции

Последние новости

08:07 Захар Прилепин прочитает лекцию в Тюмени
20:33 Итальянские панки дадут концерт в Тюмени
19:52 Сто лучших стекольщиков наградили в Тюмени
18:00 27 ноября - события дня
17:41 Президент подписал закон о СМИ-иноагентах
17:06 Людям с ограниченными возможностями здоровья помогут открыть свой бизнес
16:32 Тюменских водителей приглашают на тотальный экзамен по ПДД
16:02 Тюменским рыбакам напоминают о правилах безопасности на льду
15:39 Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну
15:01 Восемьдесят одиноких пенсионеров нуждаются в новогодних подарках
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

Курс биткоина достиг исторического максимума

В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор

Тюменская птицефабрика вложит в расширение производства более миллиарда рублей

Общество

Захар Прилепин прочитает лекцию в Тюмени

Итальянские панки дадут концерт в Тюмени

Сто лучших стекольщиков наградили в Тюмени

Спорт

Команда формейшн "Вера" завоевала золото чемпионата мира

Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"

Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира

Происшествия

Под Казанью задержали подозреваемого в надругательстве над юной екатеринбурженкой

Ялуторовчанка перевела деньги мошеннику за освобождение внука от уголовной ответственности

На Иртыше мужчина провалился под лед

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+