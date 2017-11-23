Благотворительные елки установили в Тюмени в рамках проекта "Неравнодушные"

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Новогодние елки с письмами, благодаря которым можно помочь нуждающимся детям в исполнении их заветных желаний, установили в Тюмени в рамках социального проекта "Неравнодушные".

Чтобы исполнить чью-то мечту, тюменцы могут прийти в торговый центр "Пассаж" (ул. Советская, 54), галерею "Гурмэ" (ул. Республики, 65) танцевальный клуб "GallaDance" (ул. Республики, 65) или ресторан "Чайка" (ул. Республики, 51), где установлены благотворительные елки, и взять понравившееся письмо. Прочитав его, можно приобрести подарок, который указан в письме, либо перечислить средства благотворительной организации на его приобретение.

Главное предновогоднее событие проекта состоится 17 декабря 2017 года в ресторане "Голд Сити" (ул. Республики, 281). В программе утренника запланирована праздничная программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и веселые игры.

Организатором мероприятия выступает Центр "Семья" при поддержке медиахолдинга "Радио Западной Сибири" /Игорь Политов/, журнала "Стольник" /Марина Добровольская/, ресторана "Чайка" и гриль-бара "Пожарка" /Наталья Волкова/, ресторана "Голд Сити" и паблика "АфишаТюмень|КтоКуда72".

Реквизиты для благотворительных взносов по акции "Неравнодушные":

ИНН 7203193618

КПП 720301001

Наименование получателя Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"

Расчетный счет 40703810700990000305

Корреспондентский счет 30101810271020000613

БИК 047102613

Наименование банка ПАО "Запсибкомбанк"

Назначение платежа Благотворительный взнос по акции "Неравнодушные"