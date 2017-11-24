Турнир по дзюдо соберет в Тюмени подростков Приуралья и Сибири

Фото: "Тюмень-дзюдо"

III турнир по дзюдо, посвященный памяти тренера-преподавателя Владимира Зырянова, состоится в СК "Муромец" поселка Березняковский 25 и 26 ноября.

Как сообщает центр "Тюмень-дзюдо", на татами выйдут юные дзюдоисты 2006 и 2007 г. р. Заявки на участие подали более 500 участников из 32 команд, представляющих спортивные школы и клубы Тюмени, Сургута, Радужного, Сухого лога, Омска, Перми, Талицы, Упорова, Ирбита, Стерлитамака, Челябинска, Южноуральска, Рощино (Челябинская область), Нижней Тавды, Тобольска, Камышлова, Пышмы, п. Боровский и Бердюжье, а также Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В первый день соревнований будут состязаться девочки в весовых категориях до 28, 32, 36, и 40 кг и мальчики до 26, 30, 34, 38 и 42 кг. Во второй день будут бороться мальчики в весе до 46, 50, 55 кг и свыше 55 кг и девочки до 44, 48 кг и свыше 48 кг.