Бизнесмены Тюменского района обсудили актуальные вопросы развития территорий

Фото управления информационной политики Тюменского района

Руководители девяти крупных предприятий Тюменского района встретились с главой района Светланой Ивановой.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, в частности подачу газа и электроэнергии, земельные вопросы. Предприниматели говорили и о дефиците кадров, который приходится восполнять за счет жителей других регионов. Особенно остро нехватка работников, тем более квалифицированных специалистов, проявляется, когда предприятие расширяет производство.

Предприятия, участвующие в этой встрече, создали 1 тыс. 500 рабочих мест на территории района, их суммарная прибыль за 2017 год составила три миллиарда рублей, пишет "АиФ- Тюмень".