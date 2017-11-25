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Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира

12:33 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира. Фото: biathlonrus.com

Евгений Гараничев, Александр Логинов и Виктория Сливко вошли в состав российской сборной и готовятся стартовать в шведском Эстерсунде 26 ноября.

Причем Гараничев отправится в Швецию прямиком из Тюмени: предстартовую подготовку сибиряк проходил на "Жемчужине Сибири" под руководством личного тренера Максима Кугаевского. Здесь он восстанавливался и набирал форму после болезни. Теперь Евгений чувствует себя хорошо и готов присоединиться к товарищам по команде.

Кстати, еще одна тюменка – Ирина Старых – пропускает первые старты сезона по состоянию здоровья, однако наставник женской национальной сборной Сергей Коновалов настроен оптимистично и надеется, что наша землячка наверстает упущенное на следующих этапах Кубка мира.

Всего же, как пишет "Тюменская область сегодня", на трассу в Эстерсунде выйдут шесть россиянок и семеро представителей сильного пола. Состязания начнут одиночная и смешанная эстафеты (26 ноября). После двухдневного перерыва биатлонисты выявят сильнейших в индивидуальных гонках (29 ноября – женщины, 30 ноября – мужчины). Короткую дистанцию стреляющие лыжники преодолеют 1 и 2 декабря, а завершит программу первого этапа Кубка мира по биатлону гонка преследования. 

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Теги: биатлон

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