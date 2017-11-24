Участники Стэндфордского форума изучают возможности международного сотрудничества в Тюмени

Фото ИА Тюменская линия

30 лучших студентов Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского, Калифорнийского университетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ и Высшей школы экономики приехали на Стэнфордский российско-американский форум в Тюмень.

За два дня они уже успели ознакомиться с особенностями сибирского города, послушали послание губернатора Владимира Якушева, поработали над совместными проектами в мультицентре "Моя территория" и отпраздновали День благодарения. Также студенты посетили ведущие тюменские промышленные предприятия, кардиологический центр, аэропорт Рощино, парк "Россия – моя история" и современный музейный комплекс.

Напомним, участники форума заинтересованы в межкультурном диалоге и совместных проектах с Россией и Сибирью. Они постараются освоить три важнейших направления: экономику, международные отношения и техническое сотрудничество. Итогом форума станут конкретные предложения и проекты в этих областях.

По словам заместителя директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирины Широковой, все темы достаточно узкие и специфичные. Например, группа магистранта Монтерейского института международных исследований Миддлбери Либьяо Пань изучает ядерную безопасность и возможности контроля над вооружением. Он рассказал, что в России и в Тюмени нашел много точек, которые помогут в исследовании. Одна из них - работа Тюменской таможни. Хоть через нее не проходят части ядерного оружия, сам принцип организации таможенного дела в регионе его заинтересовали.

Участница еще одной группы - "Кибербезопасность и сотрудничество в области обороны" - Тинатин Джапаридзе из института им. Гарримана Колумбийского университета рассказала, что ее тема на мировой арене звучит еще осторожно.

"Мы изучаем, как кибербезопасность влияет на межполитические отношения России и США. В Тюмени мы пообщались со специалистами разных сфер, так или иначе касающихся кибербезопасности. Это дает возможность увидеть разные точки зрения, в том числе увидеть российские практики не только со стороны столицы, но и регионов. Россия сотрудничает со многими странами и во многих сферах, и мы хотим знать об этом больше, чтобы определить конкретные рекомендации по теме исследования", - поделилась она.

Интересной темой стали и возможности для бизнеса в здравоохранении. Ей занимается группа аспиранта Мичиганского университета Александра Калинина.

"Тюмень оказалась очень полезной в этом плане. Мы побывали в первой областной больнице, кардиоцентре, информационном центре департамента здравоохранения и увидели, как используются технологии электронной записи каждый день. Приняли во внимание этот опыт, теперь сравним его с американским, чтобы по возможности еще улучшить и устранить недостатки",- рассказал Александр Калинин.

Не осталась без внимания и одна из самых обсуждаемых в 2017 году тем - электронные валюты и блокчейн. На форуме ей занимается группа магистранта Техасского университета Райана Уильямса.

"Нас интересует интеграция их в мировую финансовую систему. В Тюмени мы провели интересные встречи на эту тему, например, со специалистами Сбербанка. Информация, которую здесь получили, будет очень полезной", - сказал он.

Кроме основных тем, участники форума знакомятся и с культурой Сибири. 25 ноября их ждет поездка в Ялуторовск, где иностранцы побывают на интерактивной экскурсии и попробуют сами изготовить обереговых кукол, отчеканить монеты и расписать деревянные изделия. Завершит культурную программу форума традиционный ужин в тюменских семьях.

"Всегда приятно знакомить американцев с русскими. Особенно это касается городов, где развиты межкультурные отношения. Это возможность увидеть новое. Например, в Тюмени каждый год появляются интересные здания, в этот раз приятно было увидеть современный музей", - поделился организатор форума со стороны США Жао Нельсон.

Российские организаторы также довольны общением и возможностями сотрудничества. По словам директора Центра международного и межкультурного образования ТюмГУ Павла Кузнецова, особенно ему импонирует мультинародность: многие участники родились в одной стране, учились в другой, работают в третьей. Такая интеграция позволяет изучить одну проблему с разных сторон и разных культур, а после выработать оптимальные совместные решения.

Напомним, в 2017 году Тюмень встречает делегацию российско-американского Стэнфордского форума в третий раз. Мероприятие проходит в двойном формате: очная сессия в Москве, затем студенты приезжают в Тюмень, чтобы изучить вопросы в региональном ключе. После сотрудничество продолжается заочно: российские и американские студенты работают над совместными проектами, а результаты изысканий представят на итоговой конференции в Стэнфорде весной следующего года.

Евгения Шевцова