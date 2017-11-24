На улице Бакинских Комиссаров ограничат движение из-за проведения сельхозярмарки

redflagvp.ru

Дорожное движение ограничат на ул. Бакинских Комиссаров на участке от дома № 5/2 до пересечения с ул. Ямской с 7 до 17 часов 25 ноября.

По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничение связано с проведением продовольственной ярмарки в районе ТЦ "Мальвинка".

Пути объезда по улицам Ямской, улица Аккумуляторной, Военной.