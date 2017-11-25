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Под Казанью задержали подозреваемого в надругательстве над юной екатеринбурженкой

17:00 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Второй подозреваемый в надругательстве над екатеринбургской девочкой задержан в пригороде Казани. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ищут двух мужчин, которые вечером 14 ноября надругались над 12-летней девочкой в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Один из подозреваемых был задержан в ночь на 18 ноября. 

Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска свердловского ГУ МВД совместно с коллегами из Казани установили личность второго подозреваемого, а затем задержали его в частном доме в пригороде Казани. Это гражданин 1984 года рождения. Операция проводилась накануне ночью. Его под конвоем самолетом доставили в Екатеринбург. В ближайшее время состоится допрос с предъявлением обвинения.

Валерий Горелых уточнил, что до приговора суда сотрудники угрозыска будут сопровождать дела. Кроме того, они проверят задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Операция по его задержанию проводилась под руководством начальника убойного отдела полковника полиции Алексея Искоренкова, а непосредственно брали насильника сыщики этого же подразделения управления уголовного розыска майор полиции Евгений Логвинский, подполковник полиции Сергей Шворяк и старший лейтенант полиции Максим Боганик", — добавил он.

Информацию подтвердил старший помощник руководителя свердловского СУ СК РФ Александр Шульга.

"В ближайшее время с участием задержанного планируется провести комплекс необходимых следственных действий, предъявить ему обвинение по статье "насильственные действия сексуального характера" и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитируют Александра Шульгу РИА Новости.

Соб.инф.

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Теги: Екатеринбург , педофил , Казань

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