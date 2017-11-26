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Мама двенадцати детей поделилась секретом семейного счастья

07:42 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

В селе Салаирка Тюменского района есть обычный дом. А проживает в этом доме удивительная женщина с большим сердцем и открытой душой, которая совершила настоящий подвиг, став мамой двенадцати детей.

Лариса Викторовна Азаматова родом с Украины. Во время перестройки она переехала в Тюмень, а на вырученные с продажи квартиры деньги купила дом в Салаирке. Лариса Викторовна считает себя счастливой женщиной. Еще с детства она мечтала о большой семье, и о том, как будет жить в окружении детей, даря им заботу и любовь.

"Помню, как постоянно говорила маме, что буду хозяйкой детского дома. А мама улыбалась, но поддерживала мои желания. У меня было две сестры и мне нравилось заботиться о них, водиться с ними. Вот так моя детская мечта стала реальностью", - делится воспоминаниями Лариса Викторовна.

Ее мечта начала сбываться десять лет назад, в 2006 году, когда собственные дети, а их в семье Азаматовых пятеро, повзрослели и стали жить отдельно. С родителями оставалась только 12-летняя Анечка. Для Ларисы Викторовны дом без детей, словно неживой - привыкла она к детским голосам и домашней суете, когда ребятишки кругом бегают. А тут – тишина, от которой на душе неспокойно.

"Я работала тогда директором Дома культуры. И дочка как-то сказала: "Мама, мне бы хотелось сестричку или братика". А в тот период шли программы про деток, про детские дома. Истории этих ребят разрывали сердце, и после долгих бесед и разговоров, дочь настояла на том, чтобы взять в семью приемного ребенка. Мы согласились" - говорит Лариса Викторовна.

Первой в семье Азаматовых появилась 8-летняя Настя Васильева из детского центра "Семья". Настенька была местной девочкой, тоже из Салаирки. Родителей лишили родительских прав, а девчушку определили в центр. Из-за разницы в возрасте Аня и Настя не могли найти общих интересов. Так в дом пришла Вика, подруга Насти из того же детского центра. Семья стала расти.

В 2016 году в доме появился мальчик.

"Было у нас уже две девочки, когда муж спросил, почему это у нас мужчин нет, и поехали мы за 4-летним Женей", - пояснила мама. Мальчик был самый тихий в группе, сидел и молчал, когда остальные бегали. Почувствовало материнское сердце, что спасать ребенка надо. "Тяжело было, - вспоминает Лариса Викторовна. - Поначалу Женя даже не разговаривал и боялся темноты. Вся семья вкладывала силы, чтобы ребенок понял, что его здесь любят и не обидят".

В 2017 году семья Азаматовых получила статус приемной. В этот же год в доме появился еще один мальчик – 16-летний Костя Бухарин из Успенского детского дома. Хлопот с мальчиком тоже было достаточно, все-таки взрослый совсем. Бывало, искали Костю даже по ночам. Да и учиться подросток не очень любил. Но Лариса Викторовна не сдалась и продолжала искать подход к мальчику, чтобы он видел в ней не только маму, но и друга. После школы Костя поступил в колледж, а потом уехал жить на родину в Северный Вагай.

"Вот так постепенно наша семья дополнилась до 12 детей. Сегодня из них дома остались 16-летняя Вика и 14-летняя Женя. Все остальные детки женились, вышли замуж, – вылетели из родительского гнезда, так сказать. Теперь привозят нам внуков, а их у нас 11, четверо приемных и семеро своих", - смеясь, рассказывает Лариса Викторовна.

За 10 лет многое в семье было - и ссоры, и обиды, но радости и счастья все же гораздо больше.

"Только представьте, какое это счастье, когда ты приходишь после ночной смены домой, открываешь дверь, а тебя встречают несколько пар горящих глаз и каждый наперебой делится эмоциями, переживаниями, проблемами, - с волнением в голосе говорит Лариса Викторовна. - Многие ребята, когда только приходили в семью, прятали под подушками куски хлеба. Но со временем это ушло. Сейчас мы даем детям все, что они захотят, возим их на экскурсии, концерты, в цирк".

Изо дня в день Лариса Викторовна находит смысл своей жизни в детях, в том, чтобы сделать их счастливыми.

"В этом нет никакого секрета. Я сама удивляюсь, как это получается. Всех я поощряю и воспитываю одинаково, да и любимчиков у меня нет. Если учится плохо ребенок или недопонимает что-то, я с ним занимаюсь, уделяю больше внимания на занятия, рассказываю, объясняю. Да и детям я постоянно говорю о том, что в семье должны быть уважение, взаимопомощь и поддержка. Ведь посмотрите, даже старшие дети, которые уже живут самостоятельно, по-прежнему ко мне приезжают, звонят, советуются, если у них возникли сложности, - "Мама, что сделать? Мама, подскажи". Всегда прислушиваются", - рассказала она.

У Азаматовых есть традиция – праздновать всем вместе дни рождения. "Мы и хороводы водим, и шары надуваем, рисуем открытки и плакаты, устраиваем чаепитие с большим тортом. Помню, меня даже качали на стуле все дружно в день рождения. Даже на огороде и в хозяйстве мы помогаем друг другу и все делаем вместе" - говорит Лариса Викторовна.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Подарить мамам любовь и тепло очень просто. Для этого нужно прийти 26 ноября в ТРЦ "Гудвин" и принять участие в акции "Спасибо, мама!". В фотозоне будет установлен инстапринтер, с помощью которого любой желающий сможет сделать фото, разместить снимок в соцсети под хэштегом #спасибомама и получить фотокарточку на память. Время работы фотозоны с 16 до 19 часов.

Соб.инф.

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Теги: Тюменский район , День матери , приемные дети

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