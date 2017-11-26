Фильм "Нелюбовь" стал лучшим на Неделе российского кино в Лондоне

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Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" завоевала три награды на Неделе российского кино в Британии, в том числе главный приз фестиваля — "Золотого единорога".

Неделя российского кино в Британии проходит на 16 площадках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Главное мероприятие фестиваля — вручение премии "Золотой единорог", которая присуждается за заслуги в развитии кинопроизводства, связанного с Россией.

Безусловным триумфатором церемонии стал фильм "Нелюбовь": он получил главную награду фестиваля и приз за лучший сценарий. Андрей Звягинцев, который в этот вечер дважды поднимался на сцену, поблагодарил своего постоянного соавтора Олега Негина и заинтриговал публику, сообщив, что в запасе у них есть еще как минимум три сценария.

Кроме того, жюри отметило игру Марьяны Спивак, которая исполнила главную роль в "Нелюбви", и наградило ее как лучшую актрису, пишет РИА Нововсти.