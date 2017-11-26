Команда формейшн "Вера" завоевала золото чемпионата мира

Фото из группы ансамбля в Facebook

Тюменский танцевальный коллектив формейшн "Вера" стал чемпионом мира среди ансамблей по европейском программе. Соревнования состоялись в Германии.

Об этом сообщается на официальной странице ансамбля Formation Vera Tyumen в социальной сети Facebook.

Фото из группы ансамбля в Facebook

Ранее, как сообщается на сайте ДИ "Пионер", тюменские ансамбли "Вера" и "Вера Дубль" успешно выступили на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту среди ансамблей в подмосковном Красногорске. Тем самым тюменцы завоевали путевки на чемпионаты мира. Следующий состоится 9 декабря в Австрии, где за звание лучших в мире будут бороться ансамбли в латиноамериканских танцах.

Любовь Голышева