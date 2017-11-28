Каждый тюменец сможет поздравить с Новым годом одиноких стариков

Фото: департамент социального развития ТО

Ежегодная благотворительная акция "Новый год для всех!" проходит в новом формате в Тюмени. Она инициирована Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром.

"Новая технология социокультурной реабилитации направлена на укрепление и сохранение психологического здоровья, улучшение эмоционального состояния и общего самочувствия, создание условий для полноценного межличностного общения, преодоления социальной изоляции, успешного диалога поколений. Добрый визит-поздравление от волонтеров и аниматоров подарит пожилым тюменцам праздничное настроение и положительные эмоции", – поясняют организаторы.

Каждый тюменец может в рамках акции передать одиноким старикам декоративную елочку, новогодние украшения, гирлянды, еловые букеты, воздушные шары или собрать новогодний подарок (кондитерские изделия, продукты длительного хранения, сувениры, косметические наборы, посуда, текстиль, мелкая бытовая техника и т.п.). Все это можно вручить лично со специалистом Областного геронтологического центра или передать через организаторов в пункт приема по адресу: ул. Карла Маркса, 123, кабинет №10.

Можно также зачислить благотворительное пожертвование на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ОАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 ( назначение платежа: Целевое благотворительное пожертвование в рамках Акции "новый год для всех!", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").

Кроме того, в декабре в нескольких торговых центрах Тюмени будут оборудованы специальные корзины с символикой акции для сбора подарков, а также будут установлены специальные елки добра с изображениями пожилых людей, где на обратной стороне каждой фотографии пожилые люди оставили свои новогодние пожелания.

Акция продлится до 15 января 2018 года.