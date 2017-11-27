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От фумигатора до призрачного радара – 10 невероятных приложений для смартфона

17:38 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

9 из 10 уральских абонентов в день покупки смартфона устанавливают для общения каналы и чаты, Вконтакте и Mail.ru. Каждый второй использует умные будильники, фоторедакторы и игры. Менее 10% интересуются финансовыми продуктами, планерами рабочего дня, фитнес-приложениями. Но есть уральцы, которые с помощью смартфона отпугивают комаров и охотятся за привидениями.

Такие данные выяснили специалисты "МегаФона", проанализировав предпочтения горожан, приобретающих смартфоны в салонах связи. В среднем абонент использует в день не более 5 приложений. При этом их выбор огромен – 400 тысяч софт-решений, среди которых есть невероятные продукты. Предлагаем проверить, насколько вы ориентируетесь в мобильных программах и определить, какие из представленного списка существуют на самом деле, а какие – наша выдумка:

1.  Приложение для отпугивания комаров.

2.  Приложение для определения зрелости арбуза.

3.  Приложение, которое превращает смартфон в кинотеатр или телевизор.

4.  Приложения для определения калорийности еды по фото.

5.  Приложение для виртуальной примерки татуировок.

6.  Переводчик криков младенцев.

7.  Приложение для охоты на привидений.

8.  Приложение, которое присмотрит за ребенком по пути из школы.

9.  Приложение для борьбы с храпом.

10. Приложение для отслеживания передвижения Санта-Клауса.

Правильные ответы:

Невероятно, но факт: все представленные приложения действительно существуют:

1.  Выбор антикомариных программ широк, но именно Antimosquito чаще всего называют эффективной. Насекомых отпугивают низкочастотные звуки.

2.   WatermelonProber определяет спелость арбуза, если смартфон с включенной программой положить на ягоду и два раза постучать.

3.  Два миллиона пользователей выбрали сервис, который помогает смотреть кино, телепередачи и сериалы в любом месте и в любое время – Megafon.tv.

4.  Im2Calories – экспериментальное приложение по определению калорийности еды по фото. Технологии искусственного интеллекта позволяют узнать тип продукта, ингредиенты и размер порции. К сожалению, приложение пока находится в тесте и недоступно всем желающим.

5. Благодаря технологии дополненной реальности приложение Inkhunter позволяет увидеть, как будет смотреться на теле татуировка в различных ракурсах.

6. Производитель Babytranslate гарантирует, что достаточно поднести смартфон к ревущему младенцу на 10 секунд и умный гаджет подскажет, что исправить.

7.  Всем пользователям смартфонов охотиться на призрачных существ поможет радар - Spudpickles. Он улавливает паранормальную активность датчиками и сообщает владельцу.

8.  Радар от компании "МегаФон" не только присмотрит за вашим ребенком по пути в школу, но и моментально оповестит, если чадо решит свернуть с привычного пути.

9.  Antisnore ­– инструмент для борьбы с храпом. Программа будет записывать звуки храпа в течение ночи, выдавая результат в виде графика. Данные можно распечатать и показать врачу, который поставит более точный диагноз.

По заверению разработчиков Whereissantalite, смартфон может узнать, где Санта-Клаус в режиме онлайн. К сожалению, российские разработчики подобного продукта для поклонников Деда Мороза еще не предложили.

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Теги: смартфоны , МегаФон

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